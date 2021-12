Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tre intensivpasienter med svært alvorlig forløp av covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø i november.

Nå viser nye, omfattende undersøkelser at det er avdekket smitte blant ytterlige fem pasienter: to ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik og to pasienter ved Nordlandssykehuset Bodø.

– Resultatene av undersøkelsene var klare tirsdag 21. desember, og det er ikke kjent felles knutepunkt mellom de pasientene som har påvist smitte. Derfor tar vi som utgangspunkt i videre arbeid at dette kan være et regionalt utbrudd, sier fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli i en pressemelding.

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernsrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sier Tollåli.

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, sier at de tar bakteriefunnene på stort alvor. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Får bistand fra FHI

De tre pasientene som døde på UNN i Tromsø ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt) som følge av bakterieinfeksjon.

Pseudomonas-bakterier Ekspandér faktaboks Pseudomonas er en slekt bakterier som lever jord og vann og som ved anledning kan kolonisere og eventuelt forårsake infeksjon hos mennesker. Pseudomonas er gramnegative stavbakterier, hvorav noen arter produserer gule, grønne eller blå fargestoffer (pigmenter). Flageller på overflaten gjør at de er bevegelige, derfor vil de spre seg i store ringer i skålen ved dyrking. Pseudomonas aeruginosa er vanlig i tarmen, men er en viktig årsak til opportunistiske infeksjoner hos mennesket. Den kan finnes i infiserte sår og gjør da at pusset får en blågrønn farge og en karakteristisk lukt. Bakteriene kan forårsake alvorlige infeksjoner, spesielt ved brannskader og cystisk fibrose, og er meget motstandsdyktige mot antibiotika. De er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner. Kilde: SNL.

Hendelsene ble varslet til Statens helsetilsyn og sykehuset satte selv i gang en omfattende undersøkelse ved å ta prøver fra miljøet for å forsøke å finne smittekilden.

Nå skal en utbruddsgruppe bestående av medlemmer fra alle sykehusene i Helse Nord med bistand fra Folkehelseinstituttet (FHI) undersøke smittekilde og videre smitteveier.

Ukjent, felles smittekilder

Ifølge Helse-Nord er det stor sannsynlighet for at bakteriene kommer fra samme stamme. Det betyr at det kan ha oppstått et utbrudd i en felles smittekilde.

De opplyser videre om at berørte avdelinger har iverksatt, og iverksetter, tiltak for å hindre smittespredning av bakterien.



– Det er viktig å få oversikt over situasjonen med smittekilde og smitteveier. Dette kan ta tid, men det arbeides så raskt som mulig. Utbruddsgruppen har et omfattende og viktig arbeid foran seg, sier Tollåli.



Utbruddet er varslet til Statens helsetilsyn, FHI, de øvrige regionale helseforetakene i landet og andre.