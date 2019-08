– Vondt å være senterpartist på ei øy når moderpartiet har kuttet i båttilbudet

Tor Arne Swensen har bodd 20 år i Oslo, men flyttet i sommer hjem til øya Bolga på Helgelandskysten for å overta familiens landhandel og drivstoffutsalg.

I løpet av årene i Oslo hadde han blitt medlem av Senterpartiet og var de siste årene leder for Grunerløkka Senterparti.

Men da han kom hjem ble han møtt av en rekke kutt i båttilbudet, med nettopp Senterpartiet i makta.

– Det var hardt å komme hjem og se at mitt parti er med og innfører disse kuttene.

Øya ligger helt ytterst i Meløy kommune og har i overkant av 100 innbyggere, som i all hovedsak jobber med havbruk og turisme.

Fram til nylig har øya hatt flere ferge- og hurtigbåtavganger både til Bodø, Sandnessjøen og kommunesenteret Ørnes.

Men så kom en rekke ruteendringer og kutt i båttilbudet i Nordland. På Helgeland ble det hevdet at nye rutekartet satte øyboerne i området 50 år tilbake i tid.

Kuttene ble foreslått av fylkesrådet i Nordland, hvor Senterpartiet styrer sammen med Ap KrF og SV.

– Fergerutene er nå sånn at jeg ikke har mulighet til å få tankbilsjåfører ut hit, sier Swensen, som peker på andre øyer som har mistet ferge og hurtigbåttilbudet helt.

Frustrasjonen gjorde at han skrev en kronikk i Avisa Nordland, hvor han spør om Sp selger sjela si for å få makt.

– At Senterpartiet som distriktenes parti er med på å bygge ned distriktene henger ikke på greip. Å kutte i livsnerven langs kysten er å gå løs grunnfjellet av ideologi vår, sier Swensen til NRK.

MISTET FERGEAVGANGER: Det vesle øya Bolga på Helgelandskysten er et livskraftig samfunn som driver stort innen havbruk og turisme. Da svir det hardt når de mister to ukentlige fergeavganger. Foto: Helen Lindqvist

– Turistgrupper avbestiller

En opplevelse av at folk i distriktene har mistet stadig flere tilbud, står sterkt i nord for tida. Det har gjort at Senterpartiet seiler i skikkelig medvind i hele Nord-Norge. I to ferske målinger er Senterpartiet det største partiet i Nordland, Troms og Finnmark.

Men ute i havgapet er ikke begeistringen like stor.

NRK har tidligere skrevet om innbyggerne i bygda Holkestad i Steigen, der hurtigbåten passerer 100 meter fra kaia, men ikke har råd til å svinge innom.

Det kom også sterke reaksjoner da billettprisene økte med 40 prosent over natta, tross omstridte kutt i tilbudet.

På hjemplassen må Swensen forsvare partiet sitt.

– Det gjør forferdelig vondt og befinne seg på grasrota og forsvare partiet.

Han får støtte av daglig leder ved turistsenteret Bolga brygge. De er hardt rammet av at øya har mistet to ukentlige fergeavganger.

Daglig leder Helen Lindqvist ved Bolga brygge. Foto: privat

– Vi satser beinhardt på turisme, og har investert 1,5 millioner kroner i år. Vi har fått flere avbestillinger fra tyske turistgrupper etter av fergerutene ble kuttet. Vi er enormt skuffet, sier daglig leder Helen Lindqvist.

60 prosent mener tilbudet er blitt dårligere

Det er flere enn bolgaværingene som er skuffet over tilbudet langs kysten.

Langs hele kysten har innbyggere rast over kutt i både hurtigbåt og fergetilbud.

Tor Arne Swensen driver øyas eneste butikk og drivstoffutsalg. Han sier kuttene har gjort det vanskeligere å drifte. Foto: privat

En ny meningsmåling fra InFact på vegne av NRK og Amedia viser at 60 prosent av nordlendinger mener ferge og hurtågbåttilbudet i fylket har blitt svekket.

Bare ni prosent mener tilbudet har blitt styrket.

– Forstår frustrasjonen

– Det er forståelig at folk er skuffet. Vi har over 20 fergestrekninger i Nordland, og prøver så godt vi kan, sier samferdselsråd Svein Eggesvik. Foto: Nordland fylkeskommune

Fylkesråd for samferdsel i Nordland Svein Eggesvik (Sp) er ikke overrasket over resultatet på meningsmålingen.

– Det er forståelig at folk er skuffet. Det er mange senterpartister som bor langs kysten. Når vi må ta ned tilbudet de har, forstår jeg at folk blir skuffet.

Nordland har en lang kyst med spredt befolkning, med over tjue fergestrekninger.

– Når vi reduserer et hurtigbåt- og fergetilbud med 50 millioner kroner, vil naturligvis de fleste svare at tilbudet er blitt svekket. Samtidig er det enkelte steder, der tilbudet har blitt styrket.

Eggesvik skylder på den sittende regjeringen for at Nordland må gjøre drastiske kutt. Han sier at fylket selv fikk et kutt på 260 millioner for å drive ferger og hurtigbåter for.

– Vi må få mer penger til hurtigåter og ferger fra dagens regjering.

Listetopp for Nordland Venstre, Arne Ivar Michalsen, mener derimot at det sittende fylkesrådet må ta ansvar for kuttene.

– Hvis vi mener at folk skal kunne bo langs kysten, må de ha veien sin. Det er ferga. Da må man bruke de pengene det koster. Det er posisjonen, ledet av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV som står for disse kuttene. Hvis de ikke vil ta ansvar og hele tiden skylder på nivået over seg, bør de si i fra seg ansvaret.

Selv om han er skuffet, vil Tor Arne Swensen likevel stemme på Senterpartiet.

– Jeg tror vi sitter på løsningene. Men akkurat i denne samferdselssaken, frykter jeg vi får en smekk. Vi har ikke gjort jobben vår.