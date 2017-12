Sammenlignet fylkestinget med svartedauden: – Dette setter oss 50 år tilbake i tid

– Etter det nye rutekartet mister vi ute på øyene alt. Båtene er veiene våre, og de nye rutene gjør at vi blir satt 50 år tilbake i tid, tordnet Birger Johannesen fra Onøya i Lurøy, som ledet aksjonen i Bodø.

Birger Johannesen fra Onøya i Lurøy, ledet demonstrasjonen inn på fylkestinget. Foto: Ole Marius Rørstad

De er forbanna på endringene som er vedtatt for anløpene på Nordlandsekspressen, som er det nest mest trafikkerte hurtigbåtsambandet i hele Nord-Norge.

Nordland fylkeskommune må spare rundt 50 millioner kroner på drift av ferge- og hurtigbåttilbudet til neste år, noe som får konsekvenser for de små anløpsstedene.

Demonstrantene håper nå å stoppe vedtaket som ble gjort på fylkestinget i oktober. Det som tidligere har vært et viktig knutepunkt for beboerne på Onøya, vil flyttes til Stokkvågen som ligger på fastlandet, i retning Mo i Rana.

Forstår frustrasjonen

Kritikken haglet fra alle kanter mot fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), som møtte demonstrantene.

Han mener på sin side at de har hatt snakket med næringsliv og beboere, og at de vil fortsette dialogen om å sørge for at rutetilbudet til beboerne blir best mulig ut ifra forutsetningene.

Hvordan er det å møte en demonstrasjonsvegg som dette?

– De er nordlendinger og snakker rett fra levra, og det må de få lov til å gjøre. Det er bra at de møter opp og sier sin mening, sier Eggesvik.

Fylkesråd for Samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), var den eneste fra posisjonspartiene som møtte demonstrantene på fylkestinget. Foto: Ole Marius Rørstad

Han forstår frustrasjonen til de som rammes av endringene, men hevder at det alltid vil være noen som får et dårligere tilbud når det må gjøres store innsparinger.

Hevder at det ikke har vært noen høring

Anløpsendringen var ikke en del av det opprinnelige forslaget, men ble fremmet som et nytt forslag av posisjonspartiene på fylkestinget 11. oktober.

Demonstrantene mener at disse endringene kom som lyn fra klar himmel, og at det ikke har vært noen form for lovlig høring på vedtaket.

– Vi mister bortimot all vår internkommunikasjon, noe som går ut over næringslivet, persontrafikken, hjemmesykepleiere og skoleungdom. Det er elendig distriktspolitikk, argumenterer lokallagslederen i Lurøy KrF, Torbjørg Nordås.

Eggesvik svarer på kritikken med at dette er en prosess som har pågått siden 2015, der det har vært mange runder hvor folk har fått sagt meningen sin.

– Det har vært en grundig runde, og vi har vårt gjort vedtak, som jeg nå må forholde meg til, forklarer fylkesråden.

Mener vedtaket kan være ulovlig

Opposisjonen med Frp i spissen mener at folk ikke har blitt hørt. De mener vedtaket kan være ulovlig og krever en gjennomgang.

– Vi må komme frem til de løsningene som gjør at vi sparer penger, uten å ramme folk og næringsliv, mener gruppeleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen.

På onsdag behandler fylkestinget ferdig klagen om vedtaket er lovlig eller ikke.