Vil jobbe dugnad for å få hurtigbåten til å svinge 100 meter

Fylkestinget i Nordland vedtok i februar å legge ned hurtigbåtanløpet til Holkestad i Steigen, som tidligere var et stopp mellom Bodø og Svolvær, til tross for massivt engasjement fra lokalsamfunnet. Folk på Holkestad kjemper fortsatt for å få hurtigbåten tilbake.

I dag passerer hurtigbåten rett ved Holkestad – bare 100 meter fra kaia.

– Vi er litt forbannet, og kjenner på en blanding av sinne og savn når båten passerer så nært, uten at vi kan være med. Ikke alle kan bo i sentrum. Da må vi også ha forbindelse til nesene hvor vi bor. Særlig i dette spesielle fylket. Jeg ønsker at vi skal få båten tilbake slik det var før, for vi er helt avhengige av båten – både friske og syke, sier Anne-Mette Bredal, som har fritidsbolig på Holkestad.

Anne-Mette Bredal reagerer på at det kuttes i tilbudet, og sier de nå må se på alternativer som pirattaxi. Foto: Martin Steinholt / NRK

Beboere og hytteeiere har satt frem et tilbud til fylkeskommunen, hvor de på dugnad har tilbudt å gjøre arbeidet fylkeskommunen ikke lenger vil betale for, gratis halve året.

– Det mener vi at ville være en vinn-vinn-situasjon. Dette er ei bygd som alltid har gjort mye på dugnad, så vi er villige til å gjøre også dette på dugnad for å få tilbake båten, sier Bredal.

– Må ordne pirattaxi

Endringene i båt- og hurtigrutetilbudet i Nordland er svært omstridte, og det er ikke første gang innbyggere reagerer på kutt.

– Vi har ikke andre kommunikasjonsmuligheter herfra. Det er ingen bussforbindelser, så nå må vi få andre til å kjøre oss, eller ordne pirattaxi. Det er en veldig stor omvei for oss å reise en time ekstra hver vei – og det blir også dyrt, påpeker hun.

Nordlandsekspressen fosser ut fra Holkestad i Steigen, med kurs for Bodø. Foto: Reidar Berg

– Får ikke tilbake tilbudet

Selv om velforeningen på Holkestad har foreslått hvordan anløpet kan drives for å spare penger, og tilbudt å arbeide dugnad, vil de ikke få tilbake anløpet, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp).

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), sier beboerne på Holkestad ikke vil få tilbake hurtigbåtanløpet med det første. Foto: Nordland fylkeskommune

– De vil ikke få tilbake anløpet. Økonomien er for dårlig til at vi kan ta tilbake anløp som er tatt bort. Fylkestinget har i tillegg vedtatt at det ikke skal være anløp der. Det er positivt at de engasjerer seg, men vi har måttet gjøre ei vurdering, og da har vi vært nødt til å prioritere båter på lørdager og at det blir gods på båten – noe som også vil komme dem til gode.

Samferdselsråden sier han forstår at det er merkelig at båten skal gå rett forbi Holkestad, uten å anløpe kaia kun 100 meter unna.

– Vi skjønner det, men det er en kostnad at båten skal legge til også. Det ligger også en kostnad i at båten må sakke ned og legge til kai, i tillegg til ekspeditørkostnader. Forslaget deres om dugnad er bra, men vi vil fortsatt ha utgifter på dette anløpet på 2-400.000 kroner. Det er heller ikke veldig langt til Bogøy, som blir nærmeste kai som anløpes.

