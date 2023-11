– Bluss med den temperaturen det holder, at vi tillater det på kamper er faen meg helt ufattelig.

Slik begynner Glimt-trener Kjetil Knutsen sin tirade mot bluss som brukes på tribuner i Eliteserien over hele Norge.

Spesielt er det på Brann Stadion at bluss kom i fokus denne uken.

Da fikk tre barn og to voksne skader på klær etter at et bluss ble kastet inn i folkemengden under kampen mot Glimt.

Det kunne derimot gått mye verre. Blusskasteren fikk 35 kamper utestengelse fra Sportsklubben Brann i julegave.

– Det har vært mange nestenulykker. Her er det en som kaster fra toppen av tribunen og det lander i fanget eller i hodet på en unge. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer alvorlige ulykker. Kommer den i kontakt med hår eller en jakke. det er helt ufattelig at vi er på det nivået, fortsetter Knutsen.

Bluss mellom Brann og Bodø/Glimt på søndag. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Politiet advarer

Mannen som kastet blusset midt i folkemengden under kampen på søndag har lagt seg flat, og godtar straffen sin.

Brann har også vært i kontakt med familiene til de som ble truffet av blusset. De vil få skader på klær dekket, og blir invitert av Brann til første hjemmekamp neste sesong.

Politiet gikk onsdag ut med informasjon til de som måtte ønske å fyre opp bluss på Aspmyra før, under eller etter kampen mot Lugano i Serieligaen.

– Politiet støtter opp om supportere og minner samtidig om at bruk av bluss på tribunen er ikke er tillatt, da det av mange årsaker er risikofylt. Om politiet observerer bluss på tribunen, vil det bli anmeldt og bøtelagt, sier operativ planlegger Kristian Vikran Karlsen ved Nordland politidistrikt.

Kjetil Knutsen var knallhard i sin tale da han fikk spørsmål om bluss under pressekonferansen, onsdag. Foto: NRK

Kjetil Knutsen stemmer i før Glimts skjebnekamp i Europa.

– Se til England. Der er det forbudt. Jeg håper ikke vi kommer der at det må skje en alvorlig ulykke før det skjer noe. Det har ingenting på stadion å gjøre, etter mitt syn. Gassene og røyken som kommer fra blussene er også farlig, men først og fremst er det brannfarlig.

Han støtter også klubben i sitt ganske så strenge syn på bluss, som supportere tidligere har reagert på.

– Jeg er veldig glad for at Bodø/Glimt er en klubb som står steinhardt og jobber sammen med politiet for å ta de som bruker bluss. Der står jeg. Det må være mulig å skape gode rammer på andre måter.

Blussbruk fra Glimts supportere under kamp mot Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tente bluss under duk

I 2019 skrev NRK om en hendelse der Glimt-supportere ble kastet ut av stadion da de fyrte opp bluss under en stor duk, som delvis tok fyr.

Det gjorde at Bodø/Glimt valgte å stenge hele J-feltet, som er stedet på Aspmyra der de mest ihuga og organiserte supporterne står.

Tre supportere ble i etterkant politianmeldt og utestengt etter hendelsen.