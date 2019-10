Forrige helg vant Bodø/Glimt 4–0 mot Tromsø på Aspmyra, men etter kampen er det ikke resultatet som har stått i fokus.

Noen få supportere valgte før kampen å tenne flere bluss i ly av en stor duk, noe som gjorde at deler av duken tok fyr.

Det skal i tillegg vært noen supportere som har kommet med rasistiske tilrop i form av samehets mot TIL-spillere mens de varmet opp på sidelinjen.

– De som er villig til å gjøre den type ting, de har ikke noe på Aspmyra å gjøre, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Glimt skriver om dette på egne nettsider, om hva de vil gjøre for å «sikre sikkerheten til publikum på Aspmyra».

Tiltak Glimt gjør mot J-feltet Ekspandér faktaboks J-feltet stenges inntil videre. Dette er feltet på stadion hvor de mest ihuga supporterne står, og hvor blusset ble fyrt opp.

Tre supportere blir utestengt fra klubbens kamper og arrangementer ut 2020-sesongen, altså ut neste sesong.

J-feltet mister lagringsplass på stadion.

Klubben vil ikke akseptere noen form for TIFO (altså supportermateriell som bannere, flagg, etc) ut sesongen.

Ikke første gang

Før kampen mot Odd den 30. juni var det også en supporter som tente bluss på J-feltet. Dette for å markere bortgangen til Glimt-legenden Arild Berg.

Den gang slapp Glimt økonomisk straff fra NFF på grunn av omstendighetene, og supporteren slapp unna med en advarsel.

Nå vil det etter all sannsynlighet komme en bot fra NFF, og Glimt har politianmeldt tre supportere for forholdene etter TIL-kampen.

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er nødt til å sørge for at det er trygt å gå på kamp på Aspmyra. Når sånne ting skjer må vi gjøre tiltak som gjør at vi i fremtiden ivaretar tryggheten til publikum, sier Frode Thomassen til NRK.

Noe av grunnen til at situasjonen var så alvorlig, var at Glimt-fansen holdt opp et stort banner.

– Et bluss har 800 varmegrader, noe som er grunnen til at det ikke skal tennes opp i nærheten av andre. I hvert fall ikke når mange av supporterne står under en duk som kan ta fyr, sier Thomassen.

Det gjelder også de rasistiske tilropene som ble rettet mot TIL-spillere.

– Det er utrop knyttet til samisk opprinnelse. Dette er også en type hendelse som vi som klubb ikke kan ha inne på arenaen.

Han sier at om NFF bøtelegger klubben, så vil de se på mulighetene for å kreve erstatning fra de aktuelle supporterne.

– Det må vi se på. Vi syns det er rimelig at de menneskene som velger å gjøre sånne ting står ansvarlig for handlingene sine, men inntil videre tar vi det overordnede ansvaret.

– Aldri hørt om dette før

Joacim Jonsson jobber som fotballekspert for Eurosport, og er har fulgt Eliteserien tett på i flere år. Han sier at han ikke har hørt om lignende tiltak i Norge før.

– Dette har jeg faktisk aldri hørt om. Det er veldig spesielt, og jeg tror klubben bør tenke seg godt om før de går videre med det.

Fotballekspert for Eurosport Joacim Jonsson syns ikke Glimt bør straffe alle supporterne. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Han sier videre at de aktuelle personene rett nok skal utestenges, men at det blir i overkant at alle supporterne får unngjelde.

– De som har kommet med rasistiske tilrop skal selvsagt stenges av. Det er fullstendig utilgivelig. Men å stenge av supportertribunen blir i overkant. Straff dem som skal straffes og ikke dra alle over en kam.

Philip Zinckernagel og Vegard Leikvoll Moberg feirer scoring mot TIL på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

Kan fremdeles holde feltet åpent

Nå kommer klubben til å ha et møte med supporterne for å diskutere veien videre. Supportere som har sesongkort på J-feltet vil bli henvist til andre plasser.

Den daglige lederen vil derimot ikke lukke døren til J-feltet helt ennå.

– Vi må vente og se hva som skjer med J-feltet i 2019, men forhåpentligvis klarer vi å komme til bunns i dette før hjemmekampen mot Mjøndalen til helgen.

Akkurat det håper også talsperson for J-feltet, Erik Baalmann.

– At de reagerer har jeg full forståelse for. Men jeg finner det fryktelig merkelig at Glimt ønsker å spille kamper uten supportere på J-feltet. Jeg kan ikke tenke meg at spillerne har lyst til det heller.

Han sier at blussene ikke var organisert av supporterklubben. Han bruker også anledningen til å fordømme rasistiske tilrop.

– Det står klokkeklart i reglementet vårt at vi ikke tillater noen former for rasisme. Hvis vi får greie på hvem dette er, så skal vi sørge for at vi ikke har sånne folk i klubben vår.