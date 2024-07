Mange sperret opp øynene da han ble kjøpt for rundt 26 millioner kroner for to år siden.

Albert Grønbæk var et relativt ubeskrevet blad, men et utvilsomt stort talent. Signeringen Bodø/Glimt gjorde, fikk gode skussmål av ekspert for danske Viaplay, Per Frimann.

– Man kan si at han kun er verdt 15 millioner danske kroner, men om noen få år kan han være verdt 30 millioner kroner. Så om han leverer kan det vært en god investering.

Men 30 millioner kan i ettertid vise seg å være en massiv underdrivelse.

Mandag siterte NRK flere medier, blant annet VG og Nettavisen, som rapporterte at det har tikket inn et bud på 170 millioner kroner for den danske 23-åringen.

Hvem som har lagt inn budet, er fremdeles ukjent.

Om beløpet stemmer, har Glimt et viktig valg å ta. Og det rett før en svært viktig tid i bodøklubbens sesong.

Grønbæk trente ikke som normalt med resten av laget, tirsdag. Han var ute på Aspmyra og satt for det meste på benken i en kort periode, før han ble fulgt inn av Brice Wembangomo. Her sammen med Patrick Berg og Brede Moe. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Skjermet av medspiller

Albert Grønbæk ville ikke snakke med NRK da vi møtte opp på trening på Aspmyra, tirsdag.

Med det som nok var gjort med glimt i øyet, skjermet Brice Wembangomo den aktuelle dansken bort fra treningsfeltet for å skåne ham fra nysgjerrige fotolinser.

Kjetil Knutsen stilte opp til intervju, men var i kjent stil restriktiv med svarene sine.

– Vi forholder oss veldig til dagen i dag, og han sitter på benken der borte, og er Glimt-spiller.

Glimt-trener Kjetil Knutsen anerkjenner at Grønbæk er en svært attraktiv spiller for andre klubber. Foto: Thomas Andersen / NTB

– Hva vet du om situasjonen så langt?

– Det kan jeg ikke fortelle så mye til deg. At det er interesse for våre spillere og for spillere som Albert er ikke overraskende, og det nærmer seg et vindu (overgangsvindu, red.anm.). Men vi skal alltid gjøre det som er riktig for Glimt, det er i hovedsak det vi representerer, så får vi se hvordan fremtiden blir.

Kjetil Knutsen sier at de planlegger kvalifiseringen med den attraktive «danske drengen», og han innrømmer at spilleren er nettopp det – attraktiv.

– Han er kanskje den mest attraktive spilleren i Eliteserien, tror jeg. Det handler om den x-faktoren og det potensialet Albert har. Så han er en viktig Glimt-spiller, definitivt.

Grønbæk har opplevd enorm suksess i Glimt-trøya, og står med 19 mål på 54 kamper i Eliteserien for bodøklubben. Denne sesongen har han 8 mål på 14 kamper i Eliteserien. Foto: Javad Parsa / NTB

Kan bli ny rekord

Grønbæk slo overgangsrekorden til John Carew da han kom til en norsk klubb for over de 23 millionene som Rosenborg betalte Vålerenga i 2003.

Nå kan han slå ny overgangsrekord bort fra Eliteserien.

Rekorden holdes for tiden av David Datro Fofana som gikk fra Molde til Chelsea for rundt 130 millioner kroner på tampen av 2022.

Dette føyer seg bare inn i rekken av enorme overganger som følge av god spillerutvikling og speiding i Bodø/Glimt.

Bodø/Glimts spillersalg siden 2018 (i kroner) 2018: Zoran Popovic til Røde Stjerne: 808 000 2019: Martin Bjørnbak til Molde: 5 millioner

Geir André Herrem til Kalmar: 606 000

Amor Layouni til Pyramids: 15, 2 millioner 2020: Håkon Evjen til AZ Alkmaar: 25,3 millioner

Jens Petter Hauge til Milan: 50 millioner

Kasper Junker til Urawa Reds: 21,3 millioner

Sammy Skytte til Stabæk: 2,5 millioner 2021: Patrick Berg til Lens: 40 millioner

Erik Botheim til Krasnodar: 80 millioner 2023: Joel Mvuka til Lorient: 60 millioner

Victor Boniface til Union Saint-Gilloise: 21,5 millioner

Hugo Vetlesen til Club Brugge: 90 millioner

Faris Pemi Moumbagna til Marseille: 90 millioner Totalsum: 502,2 millioner