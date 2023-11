Bluss-kaster utestenges i 35 kamper

Mannen som kastet et bluss, som traff andre publikummere under kampen mot Bodø/Glimt søndag, utestenges i 35 kamper. Det skriver brann.no. Hendelsen skjedde i første omgang av kampen, da et bluss som ble antent på øvre del av den ene kortsiden ble kastet nedover mot banen.

Brann har vært i kontakt med mannen. Han legger seg flat etter hendelsen og godtar straffen.

– Det som skjer her er særdeles farlig. Vi er egentlig sjeleglad for at det gikk så bra som det gjorde, sier daglig leder i Brann, Christan Kalvenes til NRK.

Klubben har også vært i kontakt med familiene til de som ble truffet av blusset. De vil få skader på klær dekket, og blir invitert av Brann til første hjemmekamp neste sesong.