Glimt fikk drømmeoppgjør: – Tidenes test for oss

Reaksjonene fra Glimt-leiren etter kampen mot Zalgiris Vilnius fra Litauen sier kanskje noe om hvor god sesongen har vært.

For selv etter seier 3-1 og avansement, var de helgule skuffet over prestasjonen.

– Jeg tror vi skal være glad for at vi er i tredje runde, for dette var en kamp under det nivået vi skal være på, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen like etter kampen.

Han virket mer lettet enn fornøyd etter seieren, som sikret Glimt storkamp mot selveste AC Milan i Italia om en uke.

Italienerne slo oppskriftsmessig irske Shamrock Rovers 2-0.

Dermed fortsetter Europa-eventyret for nordlendingene, som leder Eliteserien suverent foran Molde.

– Bedre enn folk tror

Knutsen, som selv har en forkjærlighet for Liverpool, er klar på at de nå møter «en storhet i Europa».

Zlatan Ibrahimovic (39) får besøk av de helgule fra Bodø. Foto: Spada / Spada/LaPresse

– Ingen andre lag i denne turneringen har større meritter enn dem. De er kanskje litt bedre enn folk tror, og har vært det nest beste laget i Italia etter at de startet opp sesongen igjen.

– Det blir fantastisk gøy og en artig måte å hente referanser fra det øverste nivået. Tidenes test for Bodø/Glimt, slår treneren fast.

AC Milan er en av verdens mest suksessfulle klubber. De har vunnet Mesterligaen hele syv ganger, sist i 2007.

Milan har i tillegg 18 Serie A-titler så langt i klubbens historie.

Zinckernagel ville helst sluppet

Glimts danske kantstjerne Philip Zinckernagel medgir at han helst hadde håpet på irsk motstand i tredje kvalifiseringsrunde.

Men også han gleder seg til stormøtet i Italia.

Ulrik Saltnes i aksjon mot litauiske Zalgiris Vilnius torsdag kveld. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi skal gjøre et riktig godt forsøk, men det blir en test på hvor dyktig vi egentlig er. Uansett om vi vinner eller taper blir det superfin læring, påpeker han.

– Det blir en utrolig flott mulighet for oss, istemmer kaptein Ulrik Saltnes.

– Hvordan blir det å møte Zlatan?

– Det blir veldig spennende. Forhåpentligvis en hyggelig opplevelse for alle, smiler lysluggen.

– Først Bergen, så Milano

Kjetil Knutsen påpekte på pressekonferansen at de norske lagene så langt har gjort det bra i Europa.

På spørsmål om hvordan Glimt skal slå Milan, understreket bergenseren at de ennå ikke har finstudert motstanderen.

– Men det blir på vanlig Bodø/Glimt-vis. Vi må tørre å være oss selv.

Han bekrefter overfor NRK at de kartlegger Milan parallelt med søndagens motstander Brann.

Uten at det skal ha noe fokus i spillergruppa.

– Først tar vi Bergen, så Milano, smiler Knutsen til NRK.

Ikke fornøyd med prestasjonen

Trener Kjetil Knutsen påpekte på pressekonferansen at Glimt er et lag uten særlig erfaring i Europa. Sist de deltok i kvalifiseringen var i 2004, men ble slått ut av tyrkiske Besiktas.

De helgule måtte da også slite for avansement på Aspmyra torsdag kveld.

Nevnte Zinckernagel sendte Glimt i føringen, før bortelagets Liviu Antal utlignet. Minutter senere satte Victor Boniface inn 2-1, som også var pauseresultatet.

Glimt leverte ingen stor kamp, men kunne senke skuldrene da bodøværing Patrick Berg scoret Glimts tredje etter 80 minutter.

– Jeg kjente fra start at vi ikke hadde verken intensiteten eller presisjonen vi trenger, men klarte å heve oss underveis. En dårlig prestasjon, men et godt resultat, påpeker Saltnes.