Bodø/Glimt i god flyt: Vant 3-1 hjemme mot Sarpsborg 08

Forrige helg vant Bodø/Glimt «slaget om Nord-Norge» 2–1, og i kveld vant de helgule sin andre kamp på rad, med hjemmeseier 3–1 mot Sarpsborg 08. Hovedtrener Kjetil Knutsen er svært fornøyd med at laget nå er inne i en god flyt.

– Vi tok tre poeng borte mot Tromsø sist, noe som var kjempegøy. Nå i dag var vi på hjemmebane og seiret. Målet vårt er alltid tre poeng. Det klarer vi så lenge vi holder dette nivået og klarer å utvikle dette laget, sier Knutsen.

Kveldens kamp er nok et steg ut av bunnstriden. En av dem som også er fornøyd med å ha sikret hjemmeseier på Aspmyra i kveld, er målscorer Kristian Fardal Opseth.

– Vi er der vi skal ligge. Det er godt å score mål, og i dag har vi tre mål. Det er rett og slett kjekt, sier han.

Hjemmelaget feirer ledelsen etter 2-1-målet fra Opseth. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Flere tap på rad

Selv om Sarpsborg ligger høyt på tabellen har østfoldingene tapt sine siste kamper i Eliteserien. Først måtte de gi etter for daværende serieleder Brann, før de i forrige runde fikk det tøft mot Kristiansund på hjemmebane.

Likevel har «sarpingene» som nevnt tidligere kvalifisert seg til Europe League. En bragd svært få norske lag har klart tidligere. På torsdag denne uken avgjorde tidligere Glimt-spiller, Ole Jørgen Halvorsen den siste kvalifiseringskampen i Sarpsborgs favør da han scoret på et straffespark borte mot Maccabi Tel Aviv i Israel.

– Det er helt sykt. Det er først nå man vet hvor mye som var på spill i det sparket der, sa Halvorsen til NRK da.

Ole Jørgen Halvorsen spilte i Bodø/Glimt i 2016. Her er han i aksjon for Glimt mot Sarpsborg. I kveld blir det motsatt. Foto: NTB scanpix/Nesvold, Jon Olav

Hyllet motstanderen

Sarpsborgs prestasjon i Europa har kanskje gått utover resultatene i den hjemlige ligaene de siste kampene, men prestasjonen har naturligvis også imponert dagens motstandere.

– Jeg vil melde meg på den hyllesten av Sarpsborg, de har gjort en fantastisk jobb. Ikke bare i Europa, men også måten de har bygd klubb på i mange år. Det er en av de absolutt mest veldrevne klubbene i Norge, sier Glimts trener, Aasmund Bjørkan til klubbens egen nettside før kampen.

I god flyt

Det er god stemning innenfor stadionportene på Aspmyra om dagen. Forrige helg slo Bodø/Glimt erkerivalen Tromsø på bortebane i et tett «nabooppgjør». En seier som kom svært godt med for et lag som lenge har slitt på nedre halvdel av tabellen.

Bjørkan er likevel trygg på at Glimt skal kunne gi laget fra Østfold god motstand i kveldens kamp.

Aasmund Bjørkan hyller Sarpsborg 08 etter bragden i Israel. Nå skal han gjøre det han kan for at Glimt stopper de blå. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Vi gleder oss veldig til kamp. Vi er i bra form og har en spillergruppe i stigning. Vi har stort sett alle med på hver eneste trening. Sarpsborg-kampen blir selvfølgelig en knalltøff utfordring, og vi skal gjøre det vanskelig for dem, sier han til glimt.no.

– Vi skal gi alt vi har for at poengene blir igjen i Bodø.

Bodø/Glimt har enda til gode å vinne to kamper på rad i årets eliteserie. Følg kampen her: