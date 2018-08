Det ble nervepirrende i Israel, men Østfold-laget holdt unna. Etter 3-1-seieren på hjemmebane trengte sarpingene bare å ikke tape med to. Men rett etter pause ble det hett. Maccabi Tel Aviv scor et to ganger innen det første kvarteret av andre omgang. Dermed måtte de frem og score mål.

Innbytter Tobias Heintz gikk i bakken etter en dytt i ryggen drøye ti minutter før slutt. Ole Jørgen Halvorsen viste seg kald som en isbjørn, og sendte keeperen feil vei.

– Jeg koblet ut alt og tenkte ikke konsekvenser, og det ordnet seg det, forteller Halvorsen til NRK etter kampslutt, og legger til

– Det er helt sykt. Det er først nå man vet hvor mye som var på spill i det sparket der.

- Byen, Østfold og Norge har støttet oss hele veien

Vil møte Chelsea

En annen som ble avgjørende var Tobias Heintz. Unggutten scoret i det første oppgjøret, og når han kom inn i kveld, skaffet han det avgjørende straffesparket, som sørget for at de gikk til gruppespillet i Europaligaen.

– Jeg tror ikke jeg helt skjønner hvor stort dette er før vi kommer på de største stedene. Det er vanskelig å beskrive. Det er ren lykke, sier Heintz.

Og nå når de er forbi kvalifiseringen venter potensielle store oppgjør. I gruppespillet kan de trekke store klubber, som AC Milan, Chelsea, Arsenal og Bayer Leverkusen.

– Vi får noen gode lag uansett, men jeg følger Premier League ganske tett, så Chelsea hadde vært sykt kult. Det hadde vært helt rått. Milan også hadde vært sykt. Det blir spennende å se hvem vi får, sier Heintz, før de setter seg på flyet for å møte Bodø/Glimt til helgen.

50 millioner kroner

Blåtrøyene hadde allerede skrevet historie ved å komme dit de hadde, men med seieren er de klar for større oppgaver. I tillegg kommer Sarpsborg til å tjene store penger på deltagelsen i gruppespillet.

Det er ventet at gruppespillet vil sørge for opp mot 50 millioner kroner for overraskelseslaget fra Sarpsborg.

Sarpsborg spiller sin aller første sesong i en av europacupene, og suksessen har tatt fotballfeberen i byen til nye høyder. Det ble satt publikumsrekord i Sarpsborgs første møte med Maccabi Tel Aviv.

Etter at avansementet ble sikret er det nødt til å bli satt publikumsrekord i gruppespillet. Sarpsborg vil utvide til 8000 sitteplasser, noe som også er et krav fra Det europeiske fotballforbundets (UEFA) side for at S08 skal få spille hjemmekampene sine i gruppespillet i Sarpsborg.

Molde ute

Et annet lag med blå trøyer var ikke like heldige. Molde klarte ikke å ta seg videre, men med et vanskelig 3-1-utgangspunkt ga de alt de hadde. Scoringer av Erling Braut Haaland og Eirik Hestad var ikke nok for Molde, som må se at denne sesongens Europa-eventyr stoppet i playoffen.