«Dutte» fikk ærespris

Harald «Dutte» Berg mottok æresprisen under årets Agenda Nord-Norge. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren fikk prisen av statsminister Erna Solberg. – Dette ble litt i meste laget, og da er det godt å tenke på at det alltid er et godt lag som står bak suksess på fotballbanen, sa Berg i takketalen.