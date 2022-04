Mandag kveld spilte Bodø/Glimt mot Vålerenga. Det endte med 5–1 til hjemmelaget.

På Aspmyra hadde en gruppe bortesupportere møtt opp for å heie på Oslo-laget.

Nå sier politiet i Nordland at de aldri har opplevd verre oppførsel fra bortesupportere på besøk i Bodø.

– Vi har hatt 150 risikosupportere fra Roma på besøk. Vi har hatt 600–700 skotter her. Vi har hatt folk fra Nederland på besøk, forklarer Kristiansen.

– Men jeg har aldri sett maken til oppførsel.

Blant annet skal supporterne ha angrepet barn i tenårene, hevder politiet. Det hele endte med at politiet måtte bruke både hunder og pepperspray.

Supporterne nekter imidlertid for oppførselen, og sier politiet overdrev maktbruken.

– Stjal effekter og brant flagg

Ifølge Vegard Kristiansen, avsnittsleder ved politioperativt avsnitt, fikk politiet før kamp en melding om ordensforstyrrelser i nærheten av Aspmyra.

En patrulje ankom stedet – og fikk se en Glimt-supporter bli jaget av flere titalls VIF-supportere.

– Patruljen gikk inn med hunder og flere betjenter og fikk stoppet situasjonen, forklarer Kristiansen.

– I forlengelsen av dette ble det kjent at de har angrepet barn, tatt fra dem supportereffekter og brent opp flagg. De skal ha vært ufyselige mot både voksne og barn.

Hendelsene medførte at politiet ønsket å komme i kontakt med flere av bortesupporterne for å vurdere anmeldelse.

Under forsøk på å anholde flere av disse personene skal ting ha eskalert.

– Betjenter ble mer eller mindre angrepet av VIF-supportere som satt seg opp mot politiet. Da måtte politiet vurdere – og før det kom flere patruljer til stedet ble det benyttet pepperspray for å holde dem unna.

Kristiansen sier politiet fikk en forståelse av at VIF-supporterne hadde reagert på at folk ropte «Heia Glimt» og sang Glimt-sanger.

Han har lite til overs for at supporterne tyr til konfrontasjon mot hjemmelagets supportere.

– Jeg synes det er forkastelig oppførsel. Vi snakker om barn ned i 12-13-årsalderen. Vi er tvungen til å reagere på dette.

Oppførte seg som cowboyer

NRK har snakket med Sebastian som var blant de 30–40 supporterne som hadde tatt turen til Bodø.

Ifølge ham, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, startet bråket allerede utenfor utestedet «Norlænningen» i sentrum.

Slik så Sebastian ut etter møtet med politiets pepperspray. Foto: Privat

– Det kom to-tre stykker bort til oss og prøvde å yppe til bråk. Men det var ingen av oss som vil ha noe med dem å gjøre, men de ga seg ikke. Det ender opp med at en av oss napper et skjerf fra en av disse.

Som vanlig i Ultras-miljøet ble skjerfet forsøkt tent på, uten at det lyktes, forteller VIF-supporteren. Etter episoden med skjerfet går supporterne videre mot Aspmyra. Ved domkirken møter de politiet.

– Vi fikk en politibil etter oss. De fulgte oss, men de måtte stoppe en annen kar som ville yppe til bråk.

Men snart dukker det opp en ny politibil.

– Den kommer kjørende opp på siden av oss og ut hopper det en politimann som en cowboy, sier Sebastian.

– Han sier at vi må roe oss helt ned, men en av oss blir lagt i jern ganske fort. Jeg er rolig og spør «hva er det som skjer». De svarer de ikke på. Så dytter de en til i bakken, og da eskalerer situasjonen. Alle av de jeg var med blir mer aggressive enn det vi kanskje burde vært, men vi føler på en urett.

Benekter barneangrep

Sebastian sier videre at innsatsleder kom til stedet for å roe ned situasjonen.

Men han hevder politimannen ved siden av gjør det motsatte.

– Etter litt diskusjon blir jeg dratt opp etter en politibil og blir satt på håndjern. På veien vei mot bilen blir jeg dratt forbi en annen politimann som står og sprayer med pepperspray.

– Politiet sier dere har plaget 12-13-åringer?

– Det er svært uriktig. De gutta vi tok skjerfet fra var minst 22 år. De var godt voksne. Vi møtte heller ingen andre som var på den alderen.

– Politiet sier at dere har oppført dere ufyselig. Hva vil du si til politiet?

– Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, er en god regel. De hausser opp en situasjon som egentlig ikke var en situasjon.

– Jeg kan forstå at de valgte å gjøre som de gjorde, for de mistet kontrollen. Men de burde aldri har mistet kontrollen. Det gikk fra 0 til 100 på to sekunder. Det var en helt fredelig gåtur og plutselig står vi der fire stykker i håndjern og blir peppersprayet.

– Kunne dere gjort noe annerledes?

– Det kunne vi sikkert. Det alltid ting man kunne gjort annerledes. Men jeg kjenner meg ikke igjen i politiets beskrivelse i det hele tatt.

Vil bli anmeldt

Kristiansen i politiet reagerer på at supporterne avviser at de oppførte seg urimelig.

– De må gjerne si det, men politiet bruker ikke makt eller går inn i situasjoner med mindre vi må. Vårt utgangspunkt til alle arrangementer er at folk skal kose seg.

Han sier politiets oppførsel i denne situasjon kom som en følge av supporternes motstand.

– Verbalt og fysisk nivå vil proporsjonalt øke med motstanden man får. Dette er en situasjon skapt av VIF-supporterne, sier han og legger til:

– For oss er det urimelig at de kommer med denne påstanden i ettertid.

Etterforskning er nå startet.

– Vi har personalia på både 12-åringene og VIF-supporterne. Her kommer det flere anmeldelser i ettertid på atferden deres.

– Ute av proposjoner

Erling Rostvåg er talsperson for Klanen. Han sier at de har hatt dialog med politiet i Oslo over lang tid for å unngå nettopp det som skjedde i Bodø.

– Vi har snakket om hva som er fornuftig og ufornuftig bruk av politiets ressurser, og hvordan vi kan unngå at konflikter eskalerer, forteller han til NRK.

Han mener politiets reaksjon i denne saken er ute av proposjoner.

– Måten politiet i Bodø håndterte dette på er ikke den måten man har blitt enige om.