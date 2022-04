Ekspertene måper av Glimts storseier: – De tar det til et nytt nivå

– Motstanderne vet hvordan de spiller og hvordan de kan tas ut, men det er ingen i Norge som evner å gjøre det så godt at de setter Glimt ut, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.

For Bodø/Glimt virket ikke å være nevneverdig påvirket av torsdagens stortap mot Roma. Nordlendingene sprudlet gjennom hele kampen, de lekte med Vålerenga, og til tross for at de brant flere store sjanser og at Vålerengas keeper, Kjetil Haug, spilte en god kamp, ga ikke Glimt seg før de hadde scoret fem mål.

– Roma klarte det, men Vålerenga klarte ikke å stå imot. Frustrerende, for de vet hvordan de skal stoppe dem og hva de kan gjøre, men evner det ikke. Man blir revet i stykker, sier Torp.

– Kunne vært 10–0

For selv om Glimt tapte klart mot Roma i serieligaen forrige uke, har de tatt norsk fotball til et helt nytt nivå, mener eksperten.

– Det de leverer gang på gang tar det til et nytt nivå og et nytt referansepunkt. Jeg synes det var interessant å se mot LSK, at når de norske laget møter dem, så kan de være internasjonal referanse. Og det bør være motiverende, mener Torp.

MÅLSCORERE: Ola Solbakken (med ryggen til) og Hugo Vetlesen scoret tre mål til sammen mandag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Han får støtte av en annen ekspert, Lars Tjærnås.

– Uten en strålende Kjetil Haug i mål (Vålerengas keeper, red.anm.) kunne det snart vært 10–0 på Aspmyra nå. Mesterverk av Glimt å slå knallhardt tilbake etter Roma, skriver Tjærnås på Twitter.

Også Morten Langli tar til Twitter og peker på det samme:

– Imponerende av Glimt. Omstille fysisk og mentalt etter torsdagens smell i Roma. VIF kommer uthvilt til Bodø og blir herjet med, skriver Langli.

– God angrepstrening

Det var Ola Solbakken som sendte Kjetil Knutsens menn i ledelsen. Hugo Vetlesen chippet inn et innlegg som gikk over store deler av feltet, men Solbakken banket inn 1–0 for Glimt på helvolley.

Det tok bare fem minutter før de var farlig frempå igjen. Denne gangen var det strålende kombinasjonsspill fra hjemmelaget, der Brice Wembangomo spilte ballen til Ulrik Saltnes, som leverte en lekker vending og satte ballen i nettet.

TOMÅLSSCORER: Hugo Vetlesen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Og vertene var ikke ufarlige etter pause, heller. De fortsatte å styre kampen, og kom til flere mindre og større sjanser. Både Alfons Sampsted og Vetlesen kunne scoret Glimts tredje for kvelden.

Men til slutt skulle de få betalt for arbeidet. Sondre Sørli slo et perfekt innlegg fra høyre, og Runar Espejord stanget inn 3–0 etter en drøy time spilt.

– Det er fantastisk. Jeg hadde et par forsøk som ikke gikk i nettet, så deilig å få den inn til slutt. Det var god angrepstrening, så vi bare matet på, og det var bare å nyte øyeblikket, sier Espejord.

Hugo Vetlesen satte inn 4–0 og 5-0, før Vålerenga fikk et trøstemål på slutten av kampen.

– Alle som spiller i dag er fantastiske. Vi kom fra en tung opplevelse, men det viser hva som bor i laget, sier Vetlesen til MAX etter kampen.

Dermed leder Bodø/Glimt nå serien etter tre kamper spilt. De har syv poeng, like mange som Lillestrøm, men med bedre målforskjell.