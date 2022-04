Bodø/Glimt holder pressekonferansen klokken 14.00. Se den direkte her.

Det er ikke ofte norske fotballag spiller kvartfinale i en europacup. Sist gang var 3. mai 1997. Da møtte Rosenborg regjerende mesterligavinner Juventus hjemme på Lerkendal.

Kampen endte 1-1 etter scoring av Soltvedt og utlikning av Christian Vieri. I returkampen ble det 2-0 tap for RBK. Juventus gikk hele veien til finale hvor det ble 3-1 tap mot Bayern München.

Sammenliknbar prestasjon

Selv om serieligaen er noen nivå ned i forhold til der Rosenborg spilte, mener Soltvedt det er mulig å trekke paralleller mellom trønderklubbens storhetstid og det Glimt nå leverer.

– Jeg er mektig imponert over alt Glimt har fått til, for å si det rett ut. Selv om det het Champions League det vi var med i, synes jeg absolutt det er mulig å sammenlikne prestasjonene til Bodø/Glimt og Rosenborg.

Trond Egil Soltvedt her i aksjon mot Panathinaikos på Lerkendal i 1996. Foto: GORM KALLESTAD / Scanpix

Den tidligere midtbanespilleren forteller at han nyter kampene til Glimt fra sofaen, og kan kjenne igjen bevegelser og spill de selv jobbet mye med. Soltvedt sier det er tidlig i sesongen og at Knutsens menn kommer til å bli bedre og bedre.

– De har måttet gi slipp på en god del spillere, så de er jo ikke 100 prosent innkjørt og i den beste kampformen enda. Jeg tror likevel det er nok til å frustrere Mourinho enda mer.

– Kan gå hele veien

Forrige møte mellom AS Roma og Bodø/Glimt på Aspmyra resulterte i at et lag ledet av José Mourinho for første gang slapp inn seks mål. Denne gangen tror Soltvedt den portugisiske treneren vil stille defensivt forberedt.

– Kunstgresset og været er nok forhold italienerne ikke er så glade i. Får Glimt en god start og det berømte 1-0-målet, tror jeg det blir tøft. Jeg tror likevel Mourinho har lært en del siden sist og vil sikkert stille med 4-5-1 eller noe slikt for å stenge rommene. De respekterer nok Glimt veldig for det de har prestert.

Dersom Bodø/Glimt igjen skulle klare å overliste Roma over to kamper, er det flere storklubber som kan bli motstander i en eventuell semifinale. Leicester City, Marseille, PSV og Feyenoord er noen av lagene som også skal spille kvartfinale torsdag.

– Jeg tror absolutt Glimt har muligheten til å vinne turneringa. De møter en tøff motstander i morgen som må slås først, men at de kan gå hele veien har jeg stor tro på.

Kampen er i morgen, torsdag, kl. 21 på Aspmyra stadion.