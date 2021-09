– Jeg er enig i at vi må ta klimarapportene på alvor, men at vi skal endevende livene til folk og begynne å leve som i steinalderen, det mener jeg blir helt feil, sier 31 år gamle Sondre Lindgren.

Lindgren er nyutdannet vernepleier fra Skien, men bosatt i Fredrikstad. Han leste nylig NRK-saken med 23 år gamle Veronica Skotnes, som bor i seilbåt i Alta og som har tatt et valg om å fly minst mulig.

Skotnes er imot det hun kaller hyperkonsumering av reiser og mener at alle bør fly mindre dersom vi skal nå klimamålene.

Vil ha flykvoter

Dette er helt i tråd med det Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener. Partiet ønsker å utrede muligheten for flykvoter, noe som provoserer Lindgren.

– Tilnærmingen til MDG gir så sterke restriksjoner på folks liv at mange trolig vil føle frykt, maktesløshet og avsky. Jeg frykter at folk synes dette blir for mye og velger heller å distansere seg fra klimaproblemet, sier han.

Sondre Lindgren på en av sine mange reiser. Her fra Mostar i Bosnia-Hercegovina Foto: Privat

At de unge må ta miljøstøyten ved å fly mindre, det mener han er et blindspor, som han ikke vil gå med på.

– Jeg har besøkt om lag 50 land og vil ikke slutte å reise. Det med reising og kulturutveksling har vi mennesker alltid gjort og det bør alltid fremmes, sier Lindgren.

Sosialistisk talsperson i MDG, Farid Shariati, mener mennesker som tar ansvar i miljøsaken bør løftes frem. Han er helt uenig med Lindgren i at deres parti vil gjøre livet surt for folk.

– MDG jobber for at det alltid skal være lettest og billigst å ta miljøvennlige valg i hverdagene. Enten det er når vi reiser, handler mat eller vil reparere ting. Så lar vi det være opp til folk å selv velge hva de ønsker å gjøre, sier han.

– MDG har aldri tatt ordet for at folk skal skamme seg, det er det ofte andre som gjør.

Farid Shariati, stortingskandidat for MDG, mener deres politikk ikke legger for strenge restriksjoner på folks liv. Foto: BJARNE RIESTO

FNs klimapanel har regnet med at vi må kutte utslippene med 45 prosent innen 2030 for å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Tall fra 2017 fra IATA (International Air Transport Assosiation) viser at de samlede klimagassutslippene fra fly står for 2,3 prosent. Organisasjonen Fremtiden i våre hender mener utslippene er høyere, på om lag 7 prosent.

Stoler på folk

Lindgren mener man må stille klimasiktet inn på andre områder enn flytrafikken.

– Kraftproduksjon står for 30 prosent av utslippene i verden, så det er noe med å begynne der utslippsreduksjonen monner, sier han.

31-åringen setter sin lit til teknologien og nevner blant annet elektrifisering av fly, biler og norsk oljesokkel. Også satsing på fornybar energi, produksjon av biodrivstoff og batteriproduksjon er ting han mener kommer for fullt.

– Det er mye man kan gjøre uten å måtte ty til inngripende tiltak i folks liv, sier han.

Må ta ansvar selv

Ingvild Kilen Rørholt er fagansvarlig på transport i miljøstiftelsen Zero. Hun gir Lindgren rett i at det er mye på gang i hele verden, når det gjelder klimateknologi. Spørsmålet er hvor raskt dette går.

Ingvild Kilen Rørholt, transportansvarlig i Zero, tror vi rekker klimamålene, dersom vi skynder oss. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Når det gjelder utvikling av elektriske fly påpeker Rørholt at Norge er i førersetet når det kommer til kortbanenettet. Her mener hun at de første småflyene med opptil 10 passasjerer kan være på vingene mellom 2024 og 2026.

– Mot 2030 ser man for seg at 19-seterne blir elektriske, mens Airbus har sagt at de vil kunne ha 100–200-seterne ferdig sertifisert i 2035, forteller Rørholt.

Norge får det meste av energien fra vannkraft, som er en ren energikilde.

– Dermed er transportsektoren en av våre største utslippskilder, og der vi må gjøre en ekstra innsats. Vi er et godt stykke på vei med elbiler, og nå må vi få opp hastigheten på langdistansetransport og luftfart, sier hun.

Rørholt mener det er farlig å trekke på skuldrene og vise til andre land, som eksempelvis Kina, der man fortsatt har store og forurensende kullkraftverk.

– Vi som eksporterer så mye fossil energi, har et eget ansvar. Det vi kan bidra med i tillegg til å få ned egne utslipp, er å bidra med teknologiløsninger som gjør det mulig for andre land å kutte sine utslipp, sier Rørholt.

Hun mener eksempelvis det er positivt at Norge har opprettet et fond, som skal gjøre det enklere for utviklingsland å bytte ut kull med fornybare løsninger.

Kullkraftverk bidrar med utslipp av klimagasser. Her fra Schererkraftverket i Juliette, Georgia, USA. Foto: Branden Camp / Branden Camp

– Blir det dumt å pålegge unge å fly mindre?

– Det blir dumt å pålegge dem et ansvar for å fly mindre, men det er kjempeviktig at de unge står frem og sier: «Jeg vil ikke fly mer, jeg vil være med på å skape en endring». Så må man se på hvordan kan man få til strukturelle endringer, mener Rørholt.

– Vil vi nå klimamålene tror du?

– Hvis vi ser på elbilutviklingen i Norge, så begynte det kjempesmått og folk så ikke viktigheten. Nå ser vi bilprodusenter som sier de vil slutte å lage fossilbiler og bare satse på el. Og det er dit vi må med alle de andre tingene.

– Men hastigheten må opp og da må politikerne ville – og vi må ville. For det går ikke av seg selv, sier Rørholt.

Sondre Lindgren er klar for å reise mer. Neste mål er Vietnam. Foto: Privat

Globetrotter Sondre Lindgren ønsker ikke å fraskrive enkeltmennesker ansvar.

– Men jeg tror folk er i stand til å ta kloke valg selv, uten at staten trer det over hodene på oss. Eksempelvis tror jeg at flyreiser til utlandet vil gå ned og det samme vil konsumet av rødt kjøtt. Når det gjelder forbruk av varer tenker jeg at vi alle må ta ansvar, sier han.

Lindgren kommer ikke til å slutte å bestille flybilletter til fjerne strøk.

– Nei. Mitt neste mål er Vietnam, sier han.