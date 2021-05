Slik skal nytt norsk selskap danke ut SAS og Norwegian

30. juni starter selskapet Flyr opp i Norge. Mandag fikk et utvalg mennesker lov til å delta på forhåndssalget.

Det nye flyselskapet ble startet av Braathens-arving Erik G. Braathens i fjor, og drives av administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid, tidligere i Norwegian.

Basert fra Oslo, vil de tilby flyreiser til Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik, Trondheim, Bergen, Alicante, Malaga og Nice.

Kommersiell direktør i selskapet, Thomas Ramdahl, sier at å starte et flyselskap under en pandemi fører med seg både fordeler og ulemper.

– Den største utfordringen er at vi har måttet jobbe på Teams siden vi begynte planleggingen i fjor høst. Når det gjelder å starte i bakenden av en pandemi, er det viktig å være med på bølgen oppover, som kommer nå.

Samme om det er sykkel eller koffert

Om noen få dager skal resten av befolkningen få kjøpe flybilletter, og da blir det både billig og enkelt, ifølge direktøren.

– Vi starter med priser nede i 384 kroner, hvor du får fritt setevalg, endring av avreisetidspunkt og gratis bagasje inkludert, innledningsvis. Vi er et helnorsk selskap som skal tilby flyvninger mellom de større byene i Norge og populære utenlandsdestinasjoner.

– Men hvordan skal dere klare å konkurrere med selskaper som SAS og Norwegian?

– Vi vil jo ha konkurransedyktige priser, men i tillegg fokusere på enkle digitale tjenester og god service om bord i flyet. Det vil ikke bli gebyrer på endring av billetter, og for oss er en bag en bag. Kostnaden er den samme om det er snakk om en golfbag, en sykkel, eller en vanlig koffert.

Ramdahl sier at de er opptatt av at kundene deres skal behandles som gjester, og at skjulte kostnader og utgifter ikke skal være en del av selskapets profil. Foto: ILLUSTRASJON: UNFOLD

En av grunnene til at selskapet kan tilby lave priser på billetter, er nettopp på grunn av koronapandemien.

– På grunn av pandemien har vi fått tak i billige fly, og det har vært mye tilgjengelig personell som har blitt permittert og sagt opp i andre selskap.

I dag har selskapet rundt 60 ansatte, men i løpet av året skal det tallet stige til 350. De som blir ansatt er takknemlig for å få jobb i et norsk selskap.

– Alle de ansatte som vi har fått med oss er veldig takknemlig for at de får være med på dette eventyret. Vi skal bygge noe sammen, og formingen av selskapet skal ikke bestemmes av noen få på et styrerom.

I løpet av 2021 skal selskapet opp til en 6–8 fly for å dekke de mest populære reisemålene til nordmenn. Deretter vil det bygges sakte, men sikkert oppover, sier Ramdahl.

– Vi har ikke noe hastverk. Vi er et selskap som skal serve det norske markedet, og ikke nødvendigvis vokse utover hele Skandinavia eller Europa. Vi har vel sagt at vi skal ha et sted mellom 25–30 fly når vi en gang har funnet størrelsen vår innen 2024–25.

Tror konkurransen blir et slit

Førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen, er godt oppdatert på luftfart i Norge.

Han omtaler selskapet som «et Norwegian uten ekspansjonsambisjonene», og at det bringer med seg fordeler og ulemper.

– Det er et oppdemmet behov for flyreiser nå. Men én gang restriksjonene løftes, vil det bli en hel haug mennesker som skal se til leiligheten sin på Solkysten.

Å starte et selskap som kun skal fly noen få ruter, kan også være utfordrende.

Espen Andersen, førsteamanuensis i BI, har sine tvil på om Flyr klarer å ta opp kampen med Norwegian, som han mener er deres største konkurrent. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Si at du flyr 60–70 ruter, og du får konkurranse på tre av dem. Da er det bare å dumpe prisene på de få rutene, og ta igjen tapet på rutene der du er alene.

At selskapet har markedsført seg selv som norsk, og med norske samarbeidspartnere, tror han ikke har så mye å si for norske forbrukere.

– Det tviler jeg sterkt på. Kundelojaliteten i flybransjen er knyttet til bonuspoeng. Ellers tar folk den billigste billetten så lenge de ikke tror flyene detter ned. Så jeg tviler på at det har noen stor effekt.

Dermed er han usikker på om Flyr vil klare konkurransen med Norwegian.

– Norwegian har grunnlaget, og er et selskap uten tunge kostnadsstrukturer, som SAS hadde da Norwegian ble startet opp. Flyr kommer sånn sett ikke inn som en «underdog», sier han og fortsetter:

– Det skal bli spennende å se. Flyselskaper trenger mye av de samme grunnsystemene, og det vil koste det samme uansett om du har ett eller hundre fly. Jo flere fly du har, jo mer får du fordelt de kostnadene utover. Spørsmålet er om de kommer opp i så mange fly at det blir billig nok.