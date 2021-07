Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag var totalt 4.617.380 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er har 56,1 prosent av befolkningen fått første dose, mens 29,5 prosent har fått andre dose.

I bunnen av lista over vaksinerte ligger Rødøy kommune på Helgelandskysten, med vel 1300 innbyggere.

For to uker siden var bare 22 prosent fullvaksinert. Da var ordfører Inger Monsen, så frustrert at hun tok kontakt med FHI.

Det førte til at flere vaksineglass ble sendt nordover.

– Nå har vi fått fullvaksinert 26 prosent. Og 43 prosent som har fått første dose, forteller ordføreren.

– Å ligge på bunn er ikke noen god følelse i det hele tatt, sier Rødøy-ordfører Inger Monsen. Foto: Privat foto

Hun synes det er frustrerende å befinne seg i bunnen av kommuneoversikten over antall vaksinerte.

For det er ikke kommunens feil. Snarere tvert imot.

– Vi har laget et bra vaksineprogram. Med 11 kretser fra Myken til Melfjordbotn er det ingen enkel jobb å planlegge. Vi må ut med båt for å vaksinere. I starten fikk vi ganske få glass. Helt ned i ett glass. Dette har gjort av vi kom dårlig ut.

I Rødøy på Helgelandskysten er det mer enn 1000 øyer, holmer og skjær. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Sakker akterut

Rødøy fikk heller ingen andre vaksiner enn Pfizer, slik andre kommuner gjorde.

Den nye fordelingsnøkkelen, som innebar at de fleste større bykommunene fikk en større andel av vaksinene, mens mindre kommuner fikk færre doser slo også dårlig ut for Rødøy og andre små distriktskommuner.

– Dette er frustrerende, både for innbyggerne våre som opplever at vi sakker akterut, men også for meg som ordfører, sier ordfører Inger Monsen i Rødøy kommune

Det er ikke bare Rødøy som ønsker seg flere vaksinedoser.

Disse kommunene har færrest vaksinerte - i prosent Ekspandér faktaboks Gjesdal, Rogaland: Fullvaksinert: 23,4 En dose: 45,5 Rødøy: Nordland: Fullvaksinert: 23,5 En dose: 37,4 Iveland, Agder: 23,7 Fullvaksinert: 23,7 En dose: 41,2 Alta, Troms og Finnmark: F.v: 23,8 En dose: 44,6 Høylandet: Trøndelag: F.v: 24,3 En dose 44,4 Austevoll, Vestland: F.v: 24,3 En dose: 42,0 Bindal, Nordland: F.v: 24,3 En dose: 46,9 Randaberg, Rogaland: F.v: 24,5 En dose: 48,0 Ås, Viken: F.v: 24,6 En dose: 63,9 Sola, Rogaland: F.v: 24,7 En dose: 44,3 Kilde: VG

Vågan kommune i Lofoten har de siste ukene opplevd et stort smitteutbrudd.

– Det er problematisk at mange kommuner i Nord-Norge fortsatt ikke er ferdig å vaksinere risikogrupper. Nå ser vi konsekvensen av vaksinestrategien, som ga kommuner på Østlandet fortrinn, sier kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

Fikk flere doser

Men det nytter å klage.

For noen uker siden tok ordføreren i Rødøy kontakt med både Statsforlateren i Nordland og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi ba dem om å se på skjevfordelingene som har vært. Det førte til at vi fikk noen ekstra doser. Det hjalp litt, men nå ser vi at vi fortsatt sakker akterut igjen. Nå skal vi ta kontakt på nytt igjen med FHI for å se om de kan se på fordelingen.

Samtidig understreker Rødøy-ordføreren at hun stoler på at fagfolkene i FHI vet hva de holder på med.

– Sårbar for smitte

Nå er sommer og naturskjønne Rødøy, som huser en bit av Svartisen, 1000 øyer, kjente fjell som Rødøyløva, Hestmannen, Blokktinden og ytterpunktet Myken oversvømmes av turister.

Det karakteristiske fjellet Rødøyløva ligner den en mektig sfinks eller løve sett fra skipsleia. Foto: Kitt Grønningsæter

Kommunen opplevde et omfattende smitteutbrudd rundt nyttår før vaksineringen startet.

– Som liten kommune er vi sårbare for større utbrudd. Folk ønsker å være vaksinerte like mye i en liten kommune som en stor.

FHI: – Endrer fordelingsnøkkelen

I en e-post til NRK skriver FHI at det er en del variasjon mellom kommunene, og dette kan ha mange årsaker.

For eksempel har noen kommuner mange helsepersonell som er vaksinert på sykehuset der de jobber.

Samtidig varsler FHI at fra uke 29 endres fordelingsnøkkelen slik at kommuner som tidligere var prioritert, ikke er det lenger. Dermed får mange andre kommuner flere doser.