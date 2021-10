Badstu-bonanza i hele verden: – Reaksjon på at alt skal gå så fort

Folk svetter som de ikke har gjort på veldig lenge. For nå har den eldgamle tradisjonen har fått sin renessanse. Ikke bare i Norge; men i hele verden. Det nomadiske kunstprosjektet SALT ble installert på Sandhornøya i Gildeskål i 2014. Deretter ble det flytta til Oslo. Etter det har budstuene fortsatt å dukke opp én etter én, som små, arkitektoniske kunstverk.

Landets antakeligvis siste badstu-tilskudd ligger i Bodø.

Det er en sauna i SALT sin ånd, og ligner en fiskehjell.

Og plasseringen? Midt i byhavna i Bodø.

900 besøk på halvannen måned

Det er gjengen bak Pust Tromsø AS som står bak Pust i Bodø. De har fått med seg den nederlandske snekkeren Tjis Holstein.

Pust Bodø har blitt besøkt hele ni hundre ganger siden de åpnet 16. august.

– Jeg synes det er et godt besøkstall. Målet er at dette skal bli en del av folks daglige rutiner, sier han.

Stine Welde Mentzoni inviterer inn til Pust badstu i Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Og en av de som allerede har kjent på både badstuvarmen og det kalde Norskehavet, er badenymfen Stine Welde Mentzoni.

– Det er forfriskende, og jeg får ny energi, sier hun, og legger til:

– Det er en perfekt start på helga.

Stine Welde Mentzoni og kollegaene tar seg gjerne et bad i det kalde vannet når de på badstua Åust i Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Badstu-feber over hele verden

– Det popper opp badstuer i et ekstremt tempo nå!

Lasse Eriksen er styreleder i Norges Badstulaug. Han sier det er så mange badstuer som bygges nå at selv ikke de har oversikt.

– Vi kontaktes hver uke med 10–15 prosjekter, sier han til NRK.

De har forsøkt å samle alle på et kart. Til nå viser det 44 badstuer. Men de rekker ikke å oppdatere kartet før nye dukker opp. Badstua i Bodø er blant annet ikke med her.

De hotteste badstuene i Norge Foto: Aslaug Aarsæther / NRK Ekspandér faktaboks Soria Moria, Dalen i Telemark Soria Moria er både en badstue og et kunstverk. Badstua ligger som et smykke i Telemarkskanalen. Inspirasjonen for badstuen kommer fra både landskapet rundt og historien. Pust, Tromsø og Bodø Et av nyeste bidragene til saunakulturen i Norge er Pust i Bodø og i Tromsø. Badstuene ligger midt i havnen i de to byene og har plass til 20 gjester med egne garderober. Begge er inspirert av en tradisjonell fiskehjell for tørrfisk og har fått mye internasjonal oppmerksomhet. Saunalkultur i Oslofjorden Urban saunakultur har tatt Oslo med storm. Nå kan den indre havnen kan skryte av flere alternativer til badstuopplevelser med forfriskende bad i Oslo-fjorden. Heit Sørfjorden Sauna, Hardangerfjorden I Sørfjorden i Hardangerfjorden ligger Heit. Fra badstuen på flytebryggen kan man nyte utsikten over fjorden, fjellene og isbreen. Badstuen er vedfyrt og har en kapasitet på maks seks personer. Gausta flytende badstuer, Gaustablikk Gausta har to saunaer som ligger på Kvitåvatn, med utsikt over Gaustatoppen, det høyeste fjellet i Telemark. Badstuene er tilknyttet Gaustablikk Høyfjellshotell, nær Rjukan. SvalBad, Longyearbyen En av de nyeste attraksjonene på Svalbard er den flytende badstuen i Longyearbyen. Både selve flåten og badstuen er hovedsakelig bygget av gjenbrukt materiale fra gamle bygninger i Longyearbyen og Svea. Preikestolen BaseCamp, Ryfylke Det som startet som en beskjeden, liten gård hvor besøkende kunne overnatte på vei til Preikestolen, er blitt til en basecamp. Der er alle typer overnattinger og med tilbud om et utall aktiviteter, hele året. Og selvsagt med to flytende badstuer. Vulkana, Tromsø Vulkana er en tidligere fiske- og hvalfangstbåt som er bygget om til et Arktisk spa- og opplevelsesbåt. Båten tilbyr sauna, hammam, ulike spabehandlinger, bar og en liten restaurant.

– Hvorfor er dette så populært i Norge nå?

– Det er ikke bare Norge. Jeg sitter i Det internasjonale badstuforbundet og reiser rundt i verden og snakker om badstu. Dette er ikke særnorsk, det skjer over hele verden samtidig!

Lasse Eriksen er styreleder i Norges Badstulaug. Foto: Privat

Badstu verden over Foto: Gleb Albovsky / Unsplash Ekspandér faktaboks Dampbad, eller badstu, er noe mennesket har gjort i lange tider over hele verden. Noen har veldig varme, små huler, andre større dampbad. Hamam: Tyrkisk bad er den tyrkiske/persiske/arabiske/indiske varianten av dampbad.

Sentō: Japanske dampbad.

Sauna: Finsk dampbad.

Temazcal: En form for badstu som blir praktisert i Mexico og store deler av Sentral-Amerika.

Terme: Romersk bad.

Banja: Russisk dampbad

– Men hvorfor akkurat nå?

– Jeg tror folk, spesielt de unge, begynner å finne tilbake til kultur, historie og gamle tradisjoner. De vil gi seg selv mer tid. Dessuten er badstu både en fysisk, spirituell og sosial aktivitet.

Ja, for det er de unge som leder an badstu-kulturen over hele verden.

– Kanskje dette er en total verdensreaksjon på at alt skal gå så raskt hele tiden.

Eriksen forteller at det ikke er første gang badstu er populært i Norge. Før andre verdenskrig var norsk badstukultur stor.

– Norge hadde til og med sin egen badstunemnd.

Er det så sunt, da?

Badstue er like sunt som trening, står det på Forskning.no.

En halvtime i en dampende badstue skal visstnok være like bra for hjertet som en treningsøkt.

Men det står også at selv om mye forskning tyder på at det kan være lurt med jevnlige badstubesøk for personer med mindre hjertefeil, er det ikke så fordelaktig for dem som nylig har hatt hjerteinfarkt.

Flere av landets badstuer flyter på vannet. Blant dem er Pust i Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Den finske forskeren Tanjaniina Laukkanen har skrevet mange artikler om hvordan sauna, eller badstu, påvirker helsen.

Dessverre har ikke NRK lykkes i å komme i kontakt med forskeren. Men her er noen kjappe utdrag fra artiklene:

Badstu hverken øker eller minsker sjansen for at menn får kreft (okt. 2019).

Badstu reduserer sjansen for hjerneslag blant finske menn og kvinner (mai 2018).

Badstu reduserer risikoen for lungesykdommer (sep. 2017).

Badstu som reisemål

NHO Reiseliv ser allerede at badstuene fungerer som reisemål.

– De brukes i turistbrosjyrer, magasiner og på nettsider. Det er noe med disse små trehusene på vannet som tiltaler oss.

Det sier hun kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad.

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv og for øvrig selv en ihuga badstu-entusiast. Foto: Per Sollerman / Per Sollerman

Dessuten gir det tilgang på havet året rundt, ikke bare på sommerstid.

Hun har ingen konkrete tall eller undersøkelser å vise til, men egne og andre i NHO Reiselivs' observasjoner.

– Da Norge så smått åpnet igjen, dukket det opp enda flere badstuer enn det var før.

Bare i Oslo er det fire selskaper.

– Og mange turister benytter seg av tilbudet i tillegg til lokalbefolkninga. Her er man tett på naturen, samtidig som det er midt i byen.

Badstu og bading midt i Oslo sentrum. Foto: Oslo Badstuforening

– Det er gøy å se at det er den yngre generasjonen som tar opp tråden vi hadde før krigstid, sier Lasse Eriksen i Norges Badstulaug.

– Hvorfor unge, tror du?

– Kanskje det er et oppgjør mot stress og press. At de er ute etter å finne ro og tilstedeværelse?

Det er badstugjenger Stine Welde Mentzoni i Bodø enig i.

– Jeg blir veldig avslappa når jeg kommer inn hit, men jeg får også mer energi. Når jeg tar et bad i tillegg blir jeg både avslappa og får god energi, sier Montzoni.

Eriksen sier at det er akkurat det samme som skjer i Russland og i Finland.

Stine Welde Mentzoni tok med seg kollegaene til Pust i Bodø for å lade opp til helga. Her kan de skue ut over Bodø havn. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Han mener også at bølgen skyldes at mye forskning har blitt publisert om virkningene av badstu de siste årene.

Samtidig fikk pandemien virkelig fart på aktiviteter som dette.

Det blir bare flere og flere badstuer, ifølge Eriksen.

Men det skal litt til før vi slår finnene. De har nemlig over 3 millioner badstuer.

Det er faktisk så stor interesse for badstu nå at det skrives bok om det.

«Badstufolk» lanseres på Valdres 8.–10. oktober.

