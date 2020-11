Det historiske gullet kan snart være rundt halsen på Bodø/Glimt-spillerne.

I teorien kan likevel Molde fortsatt ta dem igjen, om det helgule Bodø-laget taper resten av sine kamper og de blå fra Rosenes by vinner resten av sine.

Men i Bodø handler det ikke om teorier. I alle fall ikke hos Bådin bryggeri.

På båndet ruller det flere titalls tusen bokser med en variant de aldri før har kunnet lage: Bodø/Glimts gullpils.

Her selges både skinnet og ølet før bjørnen er skutt og kampene er ferdigspilt. Daglig leder Andreas Myrvold sier tappingen er godt i gang.

Andreas Myrvold i Bådin jobber på spreng for å levere nok «gulløl». Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Jeg regner med at det kan gå 50-100.000 bokser, sier han til NRK.

Hadde ikke drømt om det

– Vi har jobbet litt med en pils nå siden i vår. Vi begynte å komme litt i mål her nå, og siden Glimt gjør det så bra så fant vi ut at vi skulle døpe den om til «Førr evig» og gjøre det hele om til en feiring av Bodø/Glimts historiske seriegull, sier Myrvold.

Og når Glimt-feberen herjer landet over – og på andre deler av kloden – merkes også det hos Bodø-bryggeriet.

– Det har vært etterspørsel fra hele landet. Jeg fikk en e-post fra en butikk i Kautokeino. De ville ha en pall med 2000 bokser, forteller han.

– Folk må bare smøre seg med tålmodighet.

Til tross for at Bodø/Glimt nå topper tabellen i eliteserien, har det ikke alltid vært eliteseriegull og grønne skoger.

Etter å ha havnet på 15. plass i 2016, rykket klubben ned. Siden har det vært hardt arbeid mot toppen.

Myrvold sier han aldri engang før har kunnet drømme om å stå i hjembyen og brygge gulløl for Bodø/Glimt.

– Når du sier det, reiser håret på armene mine seg. Svaret er soleklart nei, men det er ufattelig gøy å gjøre det.

Ølbokser med Bodø/Glimt-tekst på samlebånd. FOTO: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Ingen heksedans

Bryggeriet med flere anser nå Glimt-gullet som sikret.

Men i klubben selv er man ikke redde for at dette skal «jinxe» det hele, til tross for at flere tar seieren på forskudd.

IKKE OVERTROISK: Daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt. Foto: Martin Steinholt / NRK

– Ingen overtro og heksedans i Bodø/Glimt 😎, skriver daglig leder Frode Thomassen i en SMS til NRK.

Makskapasiteten til Bådin i dag er på 1200 liter om dagen. Til nå har de tappet nesten 20.000 bokser. Men søndag er det stopp.

– Vi legger til et par ekstra dager i uka nå for å prøve å møte etterspørselen, sier Myrvold.