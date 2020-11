Lode på landslaget: – Jeg er ekstremt stolt

Bodø/Glimts Marius Lode er tatt ut i landslagstroppen til kampene mot Israel, Romania og Østerrike. Det bekrefter Lode selv og Glimt-trener Kjetil Knutsen overfor NRK.

Også Sigurd Rosted er tatt med i troppen, etter at Birger Meling og Stian Gregersen har meldt forfall.

– Jeg er ekstremt stolt over å få muligheten til å bli tatt ut og vise meg. Jeg tror det blir veldig spennende, sier Glimt-stopperen til NRK og legger til:

– Vi i Glimt har hatt en kjempesesong, og det er kjekt at en slik sesong blir kronet med å kunne få prøve seg med de beste i landet.

Lode blir den andre glimtspilleren som tas ut til landslaget sammen med Patrick Berg. Tidligere i år ble også tidligere Bodø/Glimt spiller Jens Petter Hauge tatt ut.

Den 11. november møter Norge Israel i en privatlandskamp på Ullevål. Senere i måneden møter de Romania og Østerrike i Nations league.

– Det er noe alle har lyst til å oppleve

Lode sier han nesten ikke har fått tid til å la det synke inn, men bekrefter at gleden er stor over nyheten:

– Der er en ære å få tre på seg landslagsdrakten, ta på seg emblemet og representere landet sitt. Det er noe alle som holder på med toppidrett har lyst til å oppleve. Jeg gleder meg veldig og skal prøve å vise hvem jeg er.

Kveldens oppgjør på Aspmyra endte med 7-målsseier over Aalesund. Likevel holdt det ikke til å sikre gullet akkurat i kveld. Foto: Mats Torbergsen / NTB

En hårsbredd unna gullfest på Aspmyra

Det var svært nære på at Glimt sikret seg seriegullet i kveld. Hadde det ikke vært for at Molde utlignet på overtid mot Kristiansund kunne de helgule ha feiret seriegull:

– Vi hadde ikke forventet at det skulle gå slik i dag. Vi har hatt fullt fokus på vår jobb, så blir alt annet en bonus. Det hadde vært kjekt å feire seriegullet i kveld foran vårt eget publikum. Nå blir det to uker til neste kamp, så er det bare å kjøre på.

– Seriemester, det blir dere uansett?

– Det ser sånn ut, men jeg tar ikke noe på forskudd. Hvis vi fortsetter slik som nå, skal det ekstremt mye til.