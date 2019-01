KrF var én stemme unna å velte Ernas drøm, da det endte med 19 stemmer for, og 17 stemmer mot. To av ja-stemmene tilhørte fylkesleder Ingelin Noresjø, og KrFU-leder Edel Marie Haukland fra Nordland.

Dette vekker i dag reaksjoner.

Tidligere fylkesleder for KrF i Nordland, Per Pedersen (som også er ordfører på Træna for KrF), sier følgende:

Per Pedersen, som er ordfører på Træna og tidligere fylkesleder for KrF, er lite fornøyd i dag. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Dette burde vi holdt oss langt unna. Vi lovet velgerne at vi ikke skulle i regjering med Frp, men så gjør vi det likevel. Det er fullstendig regelrett uansvarlig. Jeg begriper det ikke, raser Pedersen.

Han er helt klar på at KrF og Frp står så langt fra hverandre på flyktningpolitikk, at KrF burde holde seg «langt unna et regjeringssamarbeid».

– Det er en stor skuffelse og noe jeg synes utrolig lite om, det at Noresjø har skiftet side. Jeg fatter ikke hvorfor hun gjør dette. Det er som å snu kappa etter vinden.

– Et svik

Partiveteran Jan Sahl er overrasket over valget til fylkeslederen. Foto: Trygve Andreassen / NRK

Jan Sahl satt 12 år på Stortinget for KrF, fram til 2009, og er den siste representanten for partiet fra Nordland på Stortinget. Han er overrasket, og er i likhet med Per Pedersen lite fornøyd med gårsdagens utfall.

– Jeg er særlig overrasket over våre egen fylkesleder. Vi har lovet at vi ikke skal gå i samarbeid med Frp, og allikevel velger vi, med et splittet parti, å gå inn i nettopp det samarbeidet. Det er på mange måter et svik mot folket, sier Sahl.

Han ønsker ikke selv å melde seg ut av partiet, men han frykter at flere vil melde seg ut på sikt. Sahl frykter også for interessen mot stortingsvalget om to år, og hvordan de skal få folk til å stille opp.

Snudde, og snudde igjen Ekspandér faktaboks Etter flere intense måneder og lange møter om hvorvidt KrF skal se til høyre- eller venstresiden, er det nå satt en strek. I går fikk statsminister Erna Solberg drømmen om en flertallsregjering oppfylt, da KrFs landsstyre sa ja til et samarbeid med Venstre, Høyre og Frp. Et samarbeid med venstresiden har tidligere ikke vært aktuelt for Ingelin Noresjø, som også er fylkesråd for næring i Nordland. Det var da tidligere partileder Knut Arild Hareide (KrF) ønsket et samarbeid med venstresiden i høst, at Ingelin Noresjø snudde og åpnet seg for muligheten for et regjeringssamarbeid. Hun sa da at hun hadde store problemer med å se for seg et samarbeid med høyresiden. – Jeg er helt enig med Hareide i at vi vil få et sterkere sentrum ved å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, enn med Venstre og Høyre, og med Frp på slep. Ingen andre partier (bortsett fra Rødt), står lengre fra mine politiske idealer enn Frp. Hun skrev også på Facebook: «Men en ting vet jeg. Jeg har ikke klart å slå meg til ro med tanken på å gå inn i nært kompaniskap – i regjering – med Frp. Politikken og partiet er for langt fra det jeg setter høyest i KrF og i politikken generelt». Men i går snudde altså fylkeslederen, igjen, og stemte for at KrF skal gå i regjering med nettopp Frp.

Blandede følelser

Når NRK møter Noresjø på flyplassen i Bodø fredag formiddag sier hun at hun sitter med blandede følelser.

– Jeg kjenner på at vi er et delt parti. Vi har en jobb å gjøre for å skape entusiasme, sier Ingelin Noresjø, her avbildet på Bodø lufthavn fredag formiddag. Foto: Gisle Forland / NRK

– Når jeg leste gjennom plattformen i går, så jeg spor av KrF i alle kapittel i plattformen. Man får litt blandede reaksjoner både fra folk i partiet og utenfor, men nå går vi inn i regjering og jeg tenker at plattformen var så bra at jeg kunne gå for det.

– Et svik mot velgerne?

– Det er helt klart et valgløfte vi bryter når vi nå går inn i regjering sammen med Frp, men nå har vi levert på politikken og skal gjøre det best vi kan fremover. Mitt ansvar nå er å bygge partiet og politikken.

– Jeg har allerede fått beskjed om noen utmeldinger, det er leit. Men det ville skjedd uansett om vi gikk til høyre eller venstre.

Her er noe av det Noresjø har sagt utover høsten:

Vil ha et bedre debattklima

Noresjø er nevnt som mulig nestleder og hun sier hun er klar til å bidra til å løfte partiets politikk og stiller seg til rådighet til dette vervet.

Hun sier det må bli et annet ordskifte enn det som har vært.

– Vi må ta ansvar for å opprettholde en anstendighet i debattklimaet og Frp må skjerpe seg, sier Noresjø, og viser spesielt til innvandringsdebatten.

– Erna Solberg må være hard i klypa mot løse kanoner på dekk, både i KrF og i Frp. Debattklimaet i Norge må endre seg.

