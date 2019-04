Avfyrte missiler under øvelse i Norskehavet

Øvelsen foregår i internasjonalt farvann og Russland hadde i forkant varslet at det skulle øves med missiler.

De to missilene ble ifølge VG avfyrt ved 9-tiden og 15-tiden fredag ettermiddag.

– Vi har fulgt aktiviteten med fregatten KNM «Roald Amundsen». De ble oppkalt fra russisk side før skytingen. Det oppfatter vi som ryddig og profesjonell oppførsel, sier pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter Sigurd Tonning-Olsen til avisen.

Har varslet om øvelser tidligere

Russland varslet om tre lignende øvelser under NATO-øvelsen «Trident Juncture» i fjor høst.

Under to av de varslede øvelsene ble det imidlertid aldri aktivitet. Under den tredje ble det gjennomført navigasjonstrening og enkel skytetrening.

Forsvaret mener den russiske øvingsaktiviteten er normal. Det som er unormalt er områdene den foregikk i.

– Russerne har rett til å gjennomføre dette, så er det vår jobb ved FOH å overvåke aktiviteten. Det er en normal russisk aktivitet, men det er på en unormal plass sammenlignet med det de har brukt å gjøre.

– Hva ville vært normalt?

– Dette er øvelser russerne normalt sett gjennomfører innenfor russiske grenser og territorier, men denne gangen har de lagt det 100 nautiske mil nordvest av Lofoten.

Den russiske krysseren «Peter den store» var et av skipene som deltok under øvelsen. Foto: Forsvaret

God dialog

Russland hadde planlagt å øve i perioden 11. til 14. april, men aktiviteten var trolig over allerede 12. april.

Tonning-Olsen sier dialogen har vært god før og under øvelsen.

– Da skytingen skulle til å starte ble det varslet i god tid og på en god måte.

Når Russland oppretter et slik øvingsområde har de ansvaret for andres sikkerhet. Et helikopter på krysseren «Peter den Store» fløy derfor over området for å sikre at det ikke var annen aktivitet der.

Forsvaret har i løpet av øvelsen hatt tre jagerflyutrykninger fra sin base i Bodø for å identifisere russiske fly, som var på vei til øvelsen.

– Det var både overvåkningsfly og bombefly. Det viser at dette var samtrening mellom sjø- og luftkapasitet.