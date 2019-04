To uker uten Orion-patruljer i nord

Dagen før den russiske øvelsen i internasjonalt farvann utenfor Lofoten skrev Forsvarets operative hovedkvarter til Klassekampen at «det er drøyt to uker siden P-3 Orion fløy operative tokt i nordområdene».

Forsvaret vil ikke svare på om flyene kommer seg på vingene for å overvåke russernes aktivitet.

Skal erstattes

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan si hvilke kapasiteter vi bruker til å overvåke en hendelse mens den fremdeles pågår, sier major Brynjar Stordal.

Major Brynjar Stordal. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Han sier grunnen til at flyene ikke har vært brukt i de norske havområdene de siste ukene er at Forsvaret har prioritert deltakelse på en øvelse i Storbritannia.

Orion-flyene er gamle og skal erstattes av P-8 Poseidon-fly.

Gamle fly og tynn bemanning bidrar til at Forsvaret ikke flyr så mye som sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen, skulle ønske.

Amerikanske overvåkingsfly flyr jevnlig fra Andøya, men Jakobsen sier det ikke er snakk om at amerikanerne overtar overvåkingen.

– Overvåkingsflyene som flyr øst for Andøya, er alltid norske. Vi har en forståelse med amerikanerne om at det er norske fly som flyr nord for Kolahalvøya, sier han.

– Ikke hørt om lignende

Ifølge den russiske Nordflåtens pressekontor deltok de største krysserne, bombefly med lang rekkevidde, anti-ubåt-fly, helikoptre og jagerfly i øvelsen, skriver BarentsObserver.

– Jeg kan ikke huske å ha hørt om en lignende eller like kompleks russisk øvelse i den delen av Norskehavet, sier seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Han sier øvelsen kan være et signal til NATO om at russerne kan strekke sin operative evne også utenfor Barentshavet.

Norske F-16 ble sendt på vingene to ganger torsdag morgen for å identifisere de russiske flyene i øvelsen, skriver Aldrimer.no.