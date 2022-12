Vår foreløpige vurdering er at Arva AS sin søknad om fritak fra leveringsplikten på Dørvær i Træna kommune innvilges.

Fritaket gis med hjemmel i energiloven1 § 3-3 andre ledd og forskrift om nettregulering og energimarkedet § 3-1 første ledd.

Generell informasjon

Netteiere som har områdekonsesjon, har ansvar for å forsyne det geografiske området som konsesjonen gjelder for med elektrisk energi. De har i henhold til energiloven leveringsplikt til alle kundene i området. Forarbeidene til energiloven2 utdyper hva leveringsplikten omfatter: «Leveringsplikten innebærer en plikt for fordelingsverket til å la abonnentene knytte seg til fordelingsnettet og til å levere energi til forbrukerne innenfor

Adgangen til å dispensere fra leveringsplikten er uttrykt i forskrift om nettregulering og energimarkedet § 3-1 første ledd:

«Reguleringsmyndigheten for energi kan gi dispensasjon fra disse pliktene når særlige grunner tilsier det.»

Av forarbeider følger det at «unntaksbestemmelsen kan kun komme til anvendelse når tilknytningen ikke med rimelighet kan etableres på vanlige betingelser. Dette kan være aktuelt ved tilknytning av fritidsbebyggelse, seteranlegg eller turisthytter.». «Særlige grunner» og «rimelighet» er begreper som i de fleste tilfeller vil være knyttet til kostnader ved opprettholdelse av leveringsplikten, og hvilke virkninger et leveringsfritak vil få for private og allmenne interesser. I skjønnsutøvelsen legges det vekt på at kostnaden ved opprettholdelse av leveringsplikten må være vesentlig før et fritak fra leveringsplikten blir aktuelt.

Spørsmålet om fritak fra leveringsplikten blir gjerne reist i forbindelse med reinvesteringer i nettet i et utkantområde. Behovet for investeringer kan utløses som følge av en alvorlig feilsituasjon, for eksempel ved kabelbrudd, eller ved at nettet på grunn av elde er blitt i så dårlig forfatning at det må bygges helt om.

RMEs foreløpige vurdering

I tråd med kravene til forhåndsvarsling etter forvaltningsloven § 16 varsler RME med dette vedtak om at Arva får innvilget søknad om fritak fra leveringsplikten på Dørvær i Træna kommune.

Er det grunnlag for å innvilge fritakssøknaden?

I vurderingen om det er grunnlag for å gi fritak fra leveringsplikten legger RME vekt på følgende forhold:

• Type tilknytning

• Antall kunder og kundenes forbruk

• Hvor store kostnader som veltes over på nettselskapets øvrige kunder

I søknaden har Arva vist til at de har tilbudt en engangskompensasjon til kundene. Regelverket stiller ikke krav til at nettselskapene skal tilby en slik kompensasjon. RME vil derfor ikke foreta en vurdering av kompensasjonens størrelse.

Type tilknytning

Av forarbeidene til bestemmelsen om fritak fra leveringsplikten står det at unntaksbestemmelsen kan kun komme til anvendelse når tilknytningen ikke med rimelighet kan etableres på vanlige betingelser.

Det er tidligere gitt fritak fra leveringsplikten for nettanlegg som forsyner fritidsboliger og seteranlegg. Forarbeidene til energiloven åpner for å gi fritak til fritidsbebyggelse, seterdrift og turisthytter. I denne saken blir den ene fritidsboligen benyttet til utleie av selskapet som eier fritidsboligen. Det er derimot klart at næring ikke er selskapets hovedformål. Det er nærliggende å sammenligne hytta med en turisthytte, som det kan bli gitt fritak til. RME kan dermed ikke se at utleievirksomhet av hytta stenger for at fritak fra leveringsplikten blir innvilget. De andre eiendommene i denne saken er fritidseiendommer. Fritak fra leveringsplikten kan derfor vurderes. Træna kommune nevner at området er ett av satsingsområdene for å utvikle et mer allsidig næringsliv i kommunen. Da det Ikke foreligger konkrete planer for næring, kan ikke RME se at dette får betydning for vurderingen av Arvas søknad.

Antall kunder og kundenes forbruk

I denne saken er det søkt fritak fra leveringsplikten til fire hytter. De siste to årene har hyttene hatt et gjennomsnittlig årsforbruk på 861 kWh, 6 kWh, 797 kWh og 718 kWh.

Hvor store kostnader veltes over på nettselskapets øvrige kunder?

Det fremgår av nettselskapets søknad om fritak fra leveringsplikten at kostnadene ved renoveringen av kabelen er estimert til 7 000 000 kr. Arva har estimert årlige kapital- og driftsutgifter til å være på 475 000 kr per år. Basert på nettleien til Arva fra 2022, kan total nettleie for de fire kundene estimeres til å være omtrent 10 000 kr per år.4 Hvis man legger den totale estimerte nettleien til grunn, må øvrige kunder i Arva sitt konsesjonsområde dekke en årlig kostnad på omtrent 465 000 kr per år.

Vi ser at Arva har benyttet en avskrivingstid på 30 år i beregningen av årlige kapital- og driftsutgifter. Dette er betydelig lavere enn vanlig avskrivningstid for høyspent sjøkabler i distribusjonsnettet. I denne saken er ikke dette utslagsgivende. Vi ber likevel Arva om å begrunne hvorfor de har valgt en avskrivningstid på 30 år i kommentarene til varselet. Reinvesteringskostnadene i de tidligere saker der det er innvilget fritak, har variert fra 370 000 kroner til 4,3 millioner kroner. Kostnadene i denne saken er dermed høyere enn saker hvor vi har gitt fritak tidligere.

Konklusjon

Vår foreløpige vurdering er at det er grunnlag for å innvilge Arva sin søknad om fritak fra leveringsplikten. Dette er fordi det ikke er rimelig at Arva sine øvrige nettkunder skal dekke så store kostnader for å opprettholde forsyningen til de fire kundene på Dørvær. Dette er også sett i lys av forbruket til hyttene og typen tilknytning.

Hvis Arva får fritak fra leveringsplikten, kan hyttekundene fortsatt oppnå nettilknytning gjennom å betale et anleggsbidrag. Dersom nye eller eksisterende kunder er villige til å dekke nettinvesteringskostnadene som er nødvendig for å forsyne øya gjennom et anleggsbidrag, plikter Arva å gi tilknytning selv om det er innvilget fritak fra leveringsplikten.

Kilde: Utdrag fra brev sendt fra RME 24.11.2022.