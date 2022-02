– Vi har hørt ryktene lenge, men nå ser det ut som det blir en realitet. Det er vi strålende fornøyd med, sier Roar Larsen til NRK.

Han er daglig leder ved Myken Destilleri og en av veldig få fastboende på øya langt ute i havet i Rødøy kommune.

Roar Larsen og kollegaene (t.v.) har produsert whisky på Myken siden 2014. Nå produserer de 25.000 liter i året. Foto: Privat

Som de fleste andre er mykenværingene avhengig av strøm. Særlig viktig er det fordi også vannforsyningen på øya krever elektrisitet.

Den nåværende kabelen er fra 1965 og har fått brudd flere ganger de siste årene. Senest i sommer var øysamfunnet strømløse i flere dager.

Da sørget et bråkete dieselaggregat for lys i husene i flere uker.

Men nå har nettselskapet Arva bestemt seg for å ta tak i problemet en gang for alle.

Må legge 25 kilometer med kabel

– Levetiden på den vi hadde var oppbrukt rett og slett. Feilene begynte å bli kostbare å reparere, forteller Terje Sagvik.

Han er prosjektleder for sjøkabelanlegg i Arva (tidligere Nordlandsnett).

Å ta opp den gamle kabelen og legge en ny vil koste om lag 40 millioner kroner.

– Hvis man regner per hode så kan det se litt rart ut. Men den forrige kabelen har vært i bruk i over 50 år, og den nye vil sikkert ligge like lenge. Vi gjør det for å skape en trygg og sikker strømforsyning ut dit og det er vi forpliktet til. Vi har leveringsplikt.

Sagvik forteller at den nye kabelen blir levert i oktober, og Arva håper å få den på plass før vinteren kommer.

Men det er ingen liten jobb. Myken ligger langt til havs. Den nye kabelen skal legges fra Rødøya, cirka 25 kilometer unna Myken.

Lever av whisky og turister

Roar Larsen skryter av Arva.

– Vi hadde ikke forventet at de skulle få dette på plass så raskt.

For whisky-produsenten gir en ny kabel større forutsigbarhet.

– Dette gir oss en større trygghet for at vi fortsatt kan bo her og produsere brennevin.

Destilleriet ble startet opp av en vennegjeng i 2014. De kjøpte et nedlagt fiskebruk og bestilte produksjonsutstyr fra Portugal.

I 2018 vant de pris under Oslo Whiskyfestival. Nå produserer de 25.000 liter whisky i året.

– Det høres mye ut, men vi er små i den store sammenheng. Utfordringen vår er at vi må ta alle investeringene minst tre år før vi har en produkt å selge. Det må ligge så lenge for å modnes. Heldigvis går vi med et rimelig fornuftig overskudd.

– Vi er i ferd med å utvide og øke produksjonen ganske kraftig fordi dette er så populært.

Destilleriet har totalt fire fast ansatte. Men når whiskyen skal tappes er hele øya i aksjon.

At det er næringsvirksomhet ute på øya – både brennevinsproduksjon og turisme – tror Larsen har vært viktig med tanke på å få ny strømkabel.

– Da er det vanskeligere å argumentere for at vi ikke har bruk for strøm.

