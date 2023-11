Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Vestvågøy Arbeiderparti har forlatt eget parti grunnet uenighet om endringer i sykehusstrukturen i Lofoten.

Det er foreslått å omgjøre akuttsykehuset på Gravdal til et DMS, noe som har møtt sterk motstand.

Vågan Arbeiderparti diskuterer nå om de skal følge Vestvågøys eksempel.

To medlemmer har allerede meldt seg ut av Vågan Arbeiderparti før et planlagt medlemsmøte.

Lederen for Arbeiderpartiet i Nordland, Mona Nilsen, uttrykker forståelse for de sterke følelsene saken har vekket.

«Nok er nok»

Lørdag sa Vestvågøy Arbeiderparti takk og farvel til eget parti.

Hvorfor?

Sykehuset i Lofoten står i fare for å miste akuttfunksjoner.

Nå diskuteres det heftig i andre lokallag. Og torsdag skal politikerne i Vågan ha møte med én sak på agendaen.

Skal Vågan gjøre som i Vestvågøy?

– Jeg skulle ønske dette aldri ble et tema. Jeg skulle ønske vår egen helseminister hadde vært like tydelig som Vedum var i går, sier Marit Olsen til NRK, lederen for Vågan Arbeiderparti.

E-post kan ha bremset utviklingen

Det har vært sterke reaksjoner fra mange hold etter at den mye omtalte «arbeidsgruppe 1» la frem forslaget om å omgjøre akuttsykehuset på Gravdal til et DMS.

For å nevne noen:

For å si det mildt; det er mye følelser involvert.

Så langt har 43 medlemmer i Vestvågøy Arbeiderparti meldt seg ut av partiet. Det bekrefter Arbeiderpartiet til NRK.

NRK har også fått opplysninger om utmeldinger i nabokommunene.

– Det er på grunn av denne saken at vi nå tar dette opp, sier Marit Olsen i Vågan Arbeiderparti.

Allerede før medlemsmøtet torsdag har to medlemmer meldt seg ut.

Sykehuset på Gravdal fører til medlemsflukt fra Arbeiderpartiet.

Lederen sa til NRK lørdag at de ikke vurderte det samme som Vestvågøy.

Nå har situasjonen presset frem at også de må ta opp saken i et styremøte.

Hun mener fortsatt de burde bli værende, men forstår hvorfor dette kommer på banen.

– Folk er helt fortvilt på grunn av dette. Det er klart at man vil bruke de midlene som kan være nyttige, sier hun og legger til:

– Vi har sendt ut en e-post der vi har bedt kommunestyret om å vente til etter styremøte. Vi må se på hvilke konsekvenser dette kan gi for Vågan.

Før helgen var de 120 medlemmer. Nå er de 118.

– Det kan være på grunn av e-posten at det ikke har kommet flere utmeldinger ennå.

Lokalbefolkning i Lofoten er svært opptatt av å bevare akuttfunksjonene ved sykehuset. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Et veldig sterkt signal

Mandag var Vedum på besøk i Lofoten for å lytte til lokalbefolkningen. Han sa regjeringen er opptatt av å sikre en trygg og god akuttberedskap i nord.

Marit Olsen i Vågan mener eget parti har noe å lære av lederen i Senterpartiet.

– Hadde Kjerkol vært like tydelig som Vedum så hadde vi nok følt oss litt beroliget. Det har hun ikke vært.

Lederen for Arbeiderpartiet i Nordland, Mona Nilsen, har forståelse for at det er mye følelser involvert.

– Først og fremst vil jeg si at jeg har stor forståelse for den frustrasjonen og frykten og medlemmene opplever etter at gruppen la frem sitt forslag, sier Mona Nilsen til NRK. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Dette er noe vi og nasjonal partiledelse må ta på aller høyeste alvor, sier Nilsen til NRK.

For Nilsen er det viktig å få sagt til alle medlemmene i lokallagene til partiet at det er viktig å stå sammen i en ekstremt vanskelig situasjon.

– Jeg håper alle medlemmene vil være med å påvirke. Det er viktig for oss at folk velger å være med i fellesskapet. Vi i Nordland Arbeiderparti skal være tilgjengelige, samt bistå.

– Hvor sterkt er det dette signalet som kommer fra Lofoten?

– Det er et veldig sterkt signal. Dette er veldig tungt for mange av de som har vært medlemmer i veldig mange år.

POSITIVT: Flere var mer positive etter at Trygve Slagsvold Vedum tok turen til Lofoten. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Hva tenker du om at Vedum blir nærmest hyllet etter mandag?

– Jeg synes det er veldig fint at de opplever at Hurdalsplattformen oppleves som en betryggende retningslinje. Den står vi bak, sammen med Senterpartiet.

Helse Nord holder i dag styremøte i Tromsø. Der skal de ta stilling til om prosessen skal utsettes noen uker. Endelig bestutning i styret er ventet først i april 2024.