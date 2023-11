Katrine kan miste sitt næraste sjukehus: – Kor skal eg flytte?

– Eg tenkte her ein kveld: kor skal vi flytte?

Katrine Skjerpan flytta heim att til Gravdal i Lofoten for tre år sidan.

Mannen og dei to borna blei med. Ein tredje kom til verda etter at dei flytta heim.

– Vi hadde ikkje flytta heim viss vi ikkje hadde visst at det var ei fødestova her. Det er heilt sikkert.

No kan ho miste sitt næraste sjukehus.

Det gjeld fleire, noko som skapar uro i store delar av Nord-Noreg.

Kan miste det einaste sjukehuset

Kjernen i saka er at Helse Nord har fått i oppdrag frå helseministeren å sjå på korleis ein kan omorganisere oppgåvene mellom sjukehusa i nord.

Skjerpan er ein av fleire innbyggarar i Lofoten som ikkje kjenner seg trygge etter det blei kjent at Nord-Noreg kan miste fleire akuttsjukehus, blant anna i Lofoten.

Det kom fram i eit internt arbeidsdokument som NRK har sett.

To av alternativa som er under utgreiing for sjukehuset er:

Å bli eit distriktsmedisinsk senter Miste akuttkirurgisk beredskap

Både folk og fagfolk har reagert kraftig på alternativa til dagens løysing.

NRK har tidlegare skrive om at fleire overlegar ved sjukehuset på Gravdal i Lofoten er kritiske til arbeidet som går føre seg i Helse Nord.

Ei som også har tatt fatt i brannfaklane er Hilde Hovde.

– I Hurdalsplattformen står det at regjeringa vil sikre nærleik og likeverdig behandling for pasientar i heile landet. Er ikkje Lofoten ein del av landet? spurde Hovde helseministeren. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Konfronterte helseministeren: – Blør vi saktare?

Hovde oppretta eit opprop kalla «Nei til nedlegging av Nordlandssykehuset Lofoten».

På elleve dagar har over 10.000 personar skrive under på oppropet.

I dag møtte ho helseminister Ingvild Kjerkol (Arbeidarpartiet) til debatt i Helgemorgen der kampen om helsetenesta i Helse Nord var tema.

Hovde spør:

– Blør vi saktare eller føder vi annleis i forhold til andre plassar? Vi treng akuttberedskapen og vi treng fødeavdelinga.

Ifølge ho er det mange som er engstelege i Lofoten for tida.

– Vi fryktar at Lofoten skal bli mindre attraktiv som region og vi fryktar faktisk for liv og helse.

Helse Nord sine omstillingsplanar skapar frykt og uro i Nord-Noreg. Det var tema i Helgemorgen i dag. Du trenger javascript for å se video. Helse Nord sine omstillingsplanar skapar frykt og uro i Nord-Noreg. Det var tema i Helgemorgen i dag.

Kjerkol: – Ingen har mista noko

Helseministeren svarar at akuttberedskapen skal bli tatt vare på uansett kva endringar ein ser på.

– Dei som bur i nord er akkurat lik som oss som bur i Trøndelag og resten av landet. Det er derfor vi gjer desse endringane.

Ho forklarar at regjeringa har prioritert å auke studiekapasiteten på medisin i Nord-Noreg. Det betyr at det kjem til å bli utdanna fleire legar i Nord-Noreg.

Helseminister Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet er einig i at ein også må sørge for å utdanne fleire generalistar i helsevesenet. Foto: Per Sveinung Larsen / NRK

Difor er viktig med ei god spesialistutdanning i Helse Nord.

– Då må vi sjå på om måten vi har organisert oppgåvene i dag er god nok for det. Mykje tyder på at det ikkje er det, seier Kjerkol og legg til:

– Det er bakgrunnen for at eg har gitt dette oppdraget.

Ho understrekar:

– Ingen har mista noko foreløpig.

Det er i april at styret i Helse Nord til slutt skal behandle saka.

Hilde Hovde lar seg ikkje trygge av orda frå helseministeren.

– Nei, over hovudet ikkje. Vi vil ikkje ha folk igjen i Lofoten fordi det blir bemanna ned og det er snakk om å kutte ei fødeavdeling med akuttberedskap som er viktig for oss.

Og det er ikkje berre i denne delen av Nord-Noreg at folk er redde for å miste akuttberedskap.

Fagpersonell: – Startar i feil ende

Den såkalla bemanningskrisa har vore løfta fram som hovudgrunnen til at Helse Nord gjer denne omstillinga.

I Nord-Noreg står over 1.000 stillingar ledig, noko som fører til store utgifter til vikarar.

To personar som meiner at Helse Nord startar i feil ende er Olav Gunnar Ballo og Jan Håkon Juul.

Ballo, som er styremedlem i Finnmark Legeforeining, meiner på si side at Stortinget bør legge prosessen død.

Olav Gunnar Ballo meiner det er heilt uaktuelt å kutte i akuttberedskapen. Foto: André Bendixen / NRK

– Helse Nord har brakt seg sjølv i ein situasjon der økonomien er kritisk. Det skal då ikkje ramme sjukehusa i Hammerfest, Kirkenes eller spesialisttenesta i Alta.

Det er over 800 kilometer frå Kirkenes sjukehus til universitetssjukehuset i Tromsø.

– Det er heilt openbert at ein må seie at akuttfunksjonane både i Hammerfest og Kirkenes skal bestå.

Jan Håkon Juul meiner at det ikkje er mangel på fagfolk som er problemet.

Han er kommuneoverlege i Lofoten og sit i ein av arbeidsgruppene som jobbar med omstillinga i Helse Nord om psykiatri.

– Totalt sett i Noreg har vi det høgste talet per hovud i nordlege land i verda.

Han seier at Helse Nord ikkje har brukt energi på å studere korleis ein kan få fagfolk frå private sjukehus og tenester tilbake i det offentlege.

Jan Håkon Juul meiner ein bør utdanne fleire generalistar for å løyse utfordringane i Helse Nord. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Så er det viktig å påpeike at problemet ligg i Bodø og Tromsø. Ikkje i Hammerfest, Kirkenes eller Vesterålen. Dei har god rekruttering og dei har legane på plass.

Han meiner at løysinga på problemet er å utdanne fleire generalistar.

Ho som har fått ansvaret for omstillinga, Marit Lind, seier ein kan få inntrykk av at folk sit stille i båten og ikkje gjer noko.

– Ikkje brukt kort tid

Ho har forståing for at alternativa til endringar engasjerer folk.

– Både fagfolk og folk er bekymra for helsetilbodet i nord og meiner det går for raskt i denne prosessen. Går det ikkje an å ta det litt saktare slik at ein får det ordentleg fagleg grunngitt?

– Vi fekk oppdraget for eit år sidan. Vi har gjort mykje for å dykke ned i tal og rapportar. Vi skal ikkje lande dette før ut på våren. Eg vil ikkje seie at vi har brukt kort tid.

Marit Lind, administrerande direktør i Helse Nord. Foto: Helse Nord

– Så skal styret til slutt behandle saka 25. april. Så blir vår anbefaling sendt over til vår eigar.

Etter dette spørst det kva dei synest om anbefalinga.

– Må ta eit nytt val

Katrine Skjerpan i Lofoten synest prosessen går for fort.

For ho er det ein ting som er sikkert:

Dersom dei fjernar akutten, må familien på fem tenke nytt.

– Då må vi ta eit nytt val. Vi synest det er ekkelt å ikkje skulle ha akuttfunksjonen her.

– Korleis er Lofoten annleis enn andre plassar der det er langt til sjukehuset?

– Det er ei samansetning av øyer. Når det er dårleg vêr, og vi har stormar på løpande band, og er det storm og luftrommet er stengt og båtane ikkje går, så er vi overlatne til oss sjølve.

– Om du då er høggravid eller får hjarteinfarkt, kva skjer då? avsluttar Skjerpan.