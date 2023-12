– Hvorfor mener helseministeren at kreftbehandlingen i nord er dårligere enn i sør?

– Denne påstanden samsvarer ikke med det jeg har sagt. Det jeg har pekt på, er at Helse Nord kommer dårligere ut enn de andre helseregionene når det gjelder resultater for pakkeforløp for kreftpasienter. Dette kommer tydelig frem i årsrapporten fra 2022. Jeg har i tillegg sagt at det kan bli en utfordring for kvaliteten om vi ikke klarer å ta tak i de store bemanningsutfordringene som regionen har i dag.

– Hvorfor mener du at det er så alvorlig at det er færre pasienter som er innafor fristen til pakkeforløpet, når tallene samtidig viser at kvaliteten på behandlingen er like god og overlevelsen av kreft er det samme som i sørøst?

– For meg som helse- og omsorgsminister handler det om å ikke lukke øynene for et vesentlig faktum. Det er selvsagt bra at kvaliteten på behandlingen er god, men det er også derfor det er viktig at flere følger pakkeforløpet innenfor fristen. Resultatene innen pakkeforløp er et eksempel på økt risiko for forsinket diagnose og oppstart behandling, og for å unngå det trenger vi kompetent personell.

– Hva vil du si til pasienter i nord som nå er bekymret for at de har fått for dårlig behandling?

– Fagfolkene i nord gjør et fantastisk arbeid, og legger ned utrettelig og livsviktig innsats. Det jeg er bekymret for er utsiktene for rekruttering av nok fagfolk i nord fremover, og tallene på pakkeforløp for kreft som er noe svakere enn resten av landet. Vi skal ikke ha det sånn at helsetilbudet du får avhenger av hvilken helseregion du bor i.

– Lege Jon Harr mener Helseministeren drar kreftkortet for å forsvare prosessen som er satt i gang i Helse Nord og at det er drøyt. Hva tenker du om det?

– Det er i alles interesse at debatten foregår på en åpen og faktabasert måte. Det er på grunn av fagfolkene, og pasienter og pårørende, at vi har satt i gang en prosess som har et tydelig mål om å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester i nord - også i fremtiden. Jeg er sikker på at vi deler samme mål, nemlig å fylle sykehusene med riktig innhold som gir et trygt og likeverdig helsetilbud av høy kvalitet, både innen kreftbehandling og annen behandling, også i fremtiden.