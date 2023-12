Kan dere fortelle litt om hva oppdraget går ut på og hvorfor det er behov for en slik utredning?

Helsedirektoratet har en forskriftsfestet rolle i å følge med på helhet og kvalitet i spesialistutdanningen for leger. Vi har fått tilbakemeldinger om utfordringer med innholdet i spesialistutdanningen for leger i indremedisinske og kirurgiske spesialiteter, uklarheter om hvordan den nye ordningen for spesialistutdanning ivaretar generalistkompetanse i disse spesialitetene, samt rekrutteringsproblemer til spesialitetene. Derfor har vi avgjort å sette i gang et arbeid på feltet, innenfor vårt ansvarsområde for spesialistutdanningen for leger. Arbeidet organiseres som et prosjekt, hvor første milepæl er å arrangere et stort rådslag våren 2024 for å få problemstillinger på bordet og for å få et grunnlag for videre arbeid.

Når skal arbeidet være ferdig og hva skal det resultere i?

Foreløpig er formålet med arbeidet, og dette rådslaget spesielt, å:

Drøfte hva generalistkompetanse i de indremedisinske og kirurgiske spesialiteter bør være i fremtiden for å være best mulig tilpasset pasientenes og tjenestenes behov

Drøfte hvordan generalistkompetanse skal oppnås gjennom spesialistutdanningen.

Diskutere behovet for å styrke spesialistenes kompetanse i samhandling mellom tjenestenivåene, og eventuelt hvordan man gjennom spesialistutdanningen kan legge til rette for at spesialister jobber på tvers av tjenestenivåene

Hva kan dere si om funnene deres så langt?

Arbeidet er foreløpig i planleggingsfasen, så funn må vi komme tilbake til etter hvert.

Hva har endringene i LIS-utdanningen i 2019 ført til når det kommer til bredde- vs. spisskompetanse blant norske leger?

Tidligere var generell indremedisin og generell kirurgi egne hovedspesialiteter for legene, mens fagområder som eksempelvis hjertesykdommer og gastroenterologisk kirurgi var såkalte grenspesialiteter under disse. I forbindelse med Stortingsbehandlingen av Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) ble det vedtatt at skillet mellom hoved- og grenspesialiteter i indremedisin og kirurgi skulle oppheves, og alle grenspesialitetene skulle bli hovedspesialiteter. En hovedbegrunnelse for omgjøringen var at den medisinske utviklingen gjør det for omfattende for en spesialist å holde seg oppdatert i hele det kirurgiske eller indremedisinske fagfeltet. I tillegg ble det vedtatt at spesialiteten generell kirurgi skulle avvikles som egen spesialitet og kompetansen skulle inngå i spesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Etter ny vurdering ble ikke spesialiteten generell kirurgi avviklet allikevel, da det oppsto bekymringer for at den nye spesialitetsstrukturen ikke i tilstrekkelig grad ville ivareta behovet for kirurgisk generalistkompetanse i spesialisthelsetjenesten. Etter dagens ordning må en lege som vil bli spesialist i nyresykdommer eller gastroenterologisk kirurgi oppnå kompetanse relatert til henholdsvis en felles indremedisinsk del for legen i spesialisering (LIS) i nyresykdommer, og en felles kirurgisk del for LIS i gastroenterologisk kirurgi, i tillegg til kompetanse i spesialiteten. Det er ikke lenger krav om å være fullverdig spesialist i den generelle spesialiteten. Fellesdelene er tenkt å ivareta behovet for generalistkompetanse på tvers av spesialitetene.

Det er også viktig å legge til at virksomhetene har et eget ansvar for å sørge for at det helsepersonellet som er ansatt har den kompetansen som trengs. Legespesialister vil ha behov for etterutdanning og kompetanseutvikling selv etter at spesialistutdanningen for leger er gjennomført. Utdanningsvirksomhetene må også vurdere hvilke spesialister de har behov for i fremtiden, og prioritere utdanningsstillinger og karriereveier innenfor det behovet som er identifisert. For eksempel for de legene som ønsker å bli spesialister i de generelle spesialitetene.

Hvilke fordeler og ulemper har det gitt?

Når det gjelder om reformen har bidratt til endringer i forutsetningene for oppnåelse av generalistkompetanse, er det noe vi skal drøfte og undersøke i vårt prosjekt. Reformen i spesialistutdanningen for leger for noen år tilbake har satt tydeliggjort oppgave- og ansvarsfordelingen mellom aktørene. Det er et økt fokus på god oppfølging av legene i spesialisering, slik som jevnlig veiledning og daglig supervisjon. Det er også en forbedring at ny spesialistutdanning er kompetansebasert, og at det gjøres jevnlig kompetansevurdering av legene opp mot de læringsmålene som skal nås.

Er dere enige i argumentene til legene og fagpersonene bak kronikken? Hvorfor/hvorfor ikke?

Dette ønsker ikke Helsedirektoratet å svare på.

Kilde: Avdelingsdirektør Morten Græsli i Helsedirektoratet