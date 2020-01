Det har stormet langs kysten av Nordland den siste tiden.

Og ja. Vi mener både bokstavelig og i overført betydning.

For ikke bare har lavtrykkene stått i kø, det ble også heftige protester da billettprisene på ferger og hurtigbåter ble forsøkt satt opp over nyttår.

I tillegg irriterer fortsatt de hemmelighetsfulle autopass-kvitteringene.

Midt i dette står de som hver dag møter passasjerene. Det er en jobb som ikke er like lett. Spesielt ikke når dårlig vær i ukevis har ført til innstilte ruter.

I enkelte, åpne grupper på Facebook blir mannskapet om bord på båtene navngitt og hetset. Noen blir også kontaktet direkte og kjeftet opp når båtene ikke går.

I flere innlegg på åpne grupper beskyldes mannskapet for å være feige, late og dårlige sjømenn.

NRK kjenner til at en kaptein nylig slettet Facebook-kontoen på grunn av henvendelsene.

«Peise lei»

Motormann Frode Fredriksen sier de gjør så godt de kan, men at de alltid må vurdere vær og sikkerhet. Foto: Privat

I et innlegg på Facebook tar motormann i Torghatten, Frode Fredriksen, et oppgjør med hetsen.

«Sitter og leser gjennom diverse innlegg og kommentarer fra tidligere i vinter og fram til nå, gjengangeren som tema slik jeg ser det er om båten kommer eller ikke og diverse uttalelser fra flere «eksperter» om hvordan dette burde være eller skulle ønsket det har vært. Resultatet av alt dette er faktisk en større belastning for vår del enn dere kan tenke dere, spesielt når «navn» og «kallenavn» blir brukt», er blant det han skriver.

Han utdyper overfor NRK at han er lei av å få direktemeldinger hvis det i det hele tatt blir snakk om anløp med værforbehold.

– Noen blir kjørt veldig hardt. Det er ikke greit i det hele tatt. Man vet at det blir noe hver dag.

Fredriksen tror mange som uttaler seg ikke forstår at været kan være farligere enn man tror. Han viser til ulike hensyn som havstrømmer, vindretning og bølgehøyde.

– De skjønner ikke hvor farlig havet kan være. Vi må hele tiden tenke på det ansvaret vi har for passasjerene. Vi må vite at vi kan få hjelp hvis vi befinner oss midt ute på fjorden i fire meter høye bølger og at vi er nok folk til å kunne gjennomføre en forsvarlig evakuering.

Han sier denne type kommentarer i siste instans kan føre til at folk blir sykemeldt eller velger å si opp jobben.

I fjor skrev også Fri Fagbevelse om fergeansatte i Finnmark som ble kjeftet opp både på jobb, på sms og telefon.

– Det er en stor belastning. Vi blir så «peise lei». Vi blir så lei at ... at, ja hva faen skal man gjøre, liksom?

Samferdselssjef: – Kan oppleves som et press

Samferdselssjef i Nordland, Odd Steinar Viseth, forstår at folk blir frustrert når båtene ikke går, men ber om at de ikke lar det gå utover mannskapet. Foto: Thor-Wiggo Skille

Samferdselssjef i Nordland, Odd Steinar Viseth, sier han har sett mannskap som kritiseres, latterliggjøres og mistenkeliggjøres for åpen scene.

– Jeg reagerer på at det er så mange som mener de vet bedre enn sjøfolkene våre hvordan været, vinden, strømmen, bølgene og fartøyet skal håndteres.

Han sier han kan leve med at fartøy de opererer med får kritikk for å ikke tåle vind og vær.

– Det jeg reagerer på, er når enkeltpersoner rammes. Det kan oppleves som et press. I verste fall kan det føre til at en tur som ikke burde vært kjørt, blir kjørt.

Været i Nordland har vært lunefullt den siste tiden. Tidligere denne uka ble hurtigrutekapteinen overrasket av sterke vindkast da han skulle legge til kai i Bodø. Du trenger javascript for å se video. Været i Nordland har vært lunefullt den siste tiden. Tidligere denne uka ble hurtigrutekapteinen overrasket av sterke vindkast da han skulle legge til kai i Bodø.