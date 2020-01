Nedbørsrekorder ryker: – Stasjoner har allerede doblet normal mengde

Været i Nordland i januar i år har vært kapittel for seg selv.

Tidvis har det vært svært mildt og de siste dagene har det også kommet store mengder nedbør.

Dette har ført til nedbørsmengder langt over det som er normalt, og en aldri så liten nedbørsrekord.

Statsmeteorolog Sjur Wergeland sier enkelte stasjoner har hatt over dobbelt så mye nedbør som normalt den siste måneden. Foto: Privat

– Noen stasjoner har hatt over det dobbelte av normal månedsnedbør før måneden er slutt. Én stasjon har også satt ny rekord, sier statsmeteorolog Sjur Wergeland ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Hattfjelldal sikret seg dermed nedbørsrekord for januar. Men ifølge Avisa Nordland går det også mot værrekord i Bodø.

Her er det allerede målt 200 millimeter nedbør, noe som absolutt ikke er vanlig om vi skal tro meteorologen.

– Nei, det er det ikke. Den forrige rekorden var på 190 millimeter for noen år siden.

Både Bodø, Straumsnes, Lurøy og Tjøtta gir et godt bilde over været som har vært. I tabellen ser du nedbørsmengden for januar i år, sammenlignet med samme periode for tidligere år.

Nedbørsmengde i januar i Nordland de siste årene: Sted/År 2010 2015 2017 2018 2019 2020 Bodø 80 mm 130 mm 198 mm 32 mm 147 mm 195,2 mm Straumsnes - 50 mm 326 mm 34 mm 114 mm 168,2 mm Lurøy 311 mm 325 mm 612 mm 99 mm 292 mm 547 mm Tjøtta 89 mm 179 mm 182 mm 57 mm 154 mm 186,8 mm

Med unntak av Straumsnes, har alle stasjonene hatt en solid økning i forhold til hva som er normal nedbør:

Bodø har så langt fått 167 prosent av normalen.

Lurøy har fått 220 prosent av nordmal nedbørsmengde.

Og Tjøtta nær Sandnessjøen har fått 180 prosent.

Mer vær enn i resten av landet

Nordland har på godt norsk hatt mer vær enn resten av landet, noe meteorologen bekrefter:

– Ja, det har de. Det har vært mye mer vær i Nordland enn i for eksempel Troms og Finnmark. I havet utenfor Nordland har det vært rundt 11 lavtrykk så langt i år, mens Troms og Finnmark kun har hatt 2.

– Hvordan ser været ut fremover?

– Det blir litt bedre, men det blir ikke bra vær. Det vil bli svært varierende med besøk av nye lavtrykk. Det blir slettes ikke bra vær, sier Wergeland.

Mener vinteren har vært helt utenom det vanlige

På Saltfjellet møter vi to bilister som står og venter på å få kjøre kolonne over Saltfjellet. Rudi Jarholm Spaans mener nedbørsmengden den siste måneden har vært spesiell.

Rudi Jarholm Spaans mener vinteren har vært uvanlig og sier han savner mer kulde og snø. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Dette er helt uvanlig. Januar skal ha kulde, snø og skiturer med det som hører med. Dette er noe annet enn hva vi er vant med.

Også Rolf Jakobsen mener det har vært utenfor det han er vant med.

– Det har vært «vantrivelig». Jeg vil ha vinter med skiføre, men det har det har det vært lite av. Vi hadde en liten kuldeperiode i desember, ellers har det nesten bare vært plussgrader. Det er ikke sånn vi skal ha det, men sånn blir vel kanskje vintrene, sier han.