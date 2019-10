I år ble den nye betalingsordningen med Auto-pass innført på de fleste fergestrekningene i landet.

Men ikke alle fornøyd.

Området det har kommet flest klager på er det nye kvitteringssystemet, ifølge Vegvesenet.

For la oss si at du kjører om bord på ferga. Du møter en billettør, gir fra deg autopasset, billettøren registrerer kortet og ut kommer en lapp.

Lappen ligner mistenkelig på en kvittering, men noe vesentlig mangler. Nemlig beløpet for hvor mye du nettopp har betalt. Det er det teknisk umulig å få skrevet ut.

– Du får hverken oppgitt pris eller kvittering på hva du har betalt. Det er helt uakseptabelt. Uansett hva annet man kjøper her i samfunnet, får du jo vite hva ting koster og hva du betaler for, sier Trond Olsen.

Han er bosatt på øya Herøy på Helgelandskysten og tar ofte ferga. Han er en av mange som har latt seg irritere over det nye systemet.

– Det er et dritsystem, for å si det rett ut.

– Kan ikke oppdage feil før i ettertid

FRUSTRERT: Trond Olsen bor på Herøy og tar ferga ofte. Han misliker sterkt at han ikke kan få oppgitt hvor mye som er betalt med det samme. Foto: Privat / Hilde Mangset Lorentsen

Billettørene kan heller ikke nødvendigvis fortelle hvor mye som er betalt, fordi de bare ser den generelle taksten, før eventuelle rabatter er trukket fra.

Den endelige summen kan sjekkes ved å logge seg inn på nettsiden til Autopass. Men det tar gjerne litt tid før det blir registrert.

– Jeg har aldri klart å få opp kvitteringen mens jeg faktisk sitter på ferga. Det er fryktelig tungvint, for billettørene kan jo gjøre feil. Jeg har opplevd å bli belastet for mye for en henger jeg hadde med. Da er det ikke så lett å komme tilbake til ferga én uke etter og si at det var feil type henger som ble registrert.

NRK har også vært i kontakt med fergeansatte som sier de får daglig kjeft fra passasjerer om systemet, men som ikke vil stå fram i media av hensyn til arbeidsgiver.

AUTOPASS: Med Autopasset får du rabatt på fergeturen. Det erstatter det gamle Verdikortet og er i løpet av året blitt faset inn på de fleste fergestrekninger i landet. Foto: Thomas Brakstad / NRK

Vegvesenet: – Mange andre fordeler

Prosjektleder Dag Hole i Statens vegvesen sier han er godt kjent med reaksjonene på den nye kvitteringsordningen.

– Det er nok det jeg får mest negative tilbakemeldinger på, sier Hole, som ikke har tall på antall klager, men at det er basert på en magefølelse.

Han forteller at de er klar over svakheten med systemet, men at det som kan se ut som en mangelfull kvittering, ikke er det.

– Det er ikke en kvittering, men et reisebevis. I tilfelle en billettkontroll, skal det kunne brukes til å dokumentere at reisen er betalt.

– Men hvorfor kunne man ikke også fått vite hvor mye som er betalt på den?

– Det skyldtes tekniske årsaker. Da det gamle Verdikortet ble erstattet, gikk vi vekk fra ordningen med at saldoen lå i selve kortet. Nå er saldoen flyttet inn i baksystemet. Det gir økt sikkerhet. Samtidig var det helt nødvendig for at både kort og brikke skal kunne brukes som betaling.

For at kvittering skulle vært mulig å skrive ut der og da, måtte ekspeditøren hatt tilgang til systemet til enhver tid. Det hadde krevd nettdekning, - overalt, hele tiden.

– Det ville blitt en utfordring mange steder langs kysten.

Hole sier de ikke er uvillig til å finne en annen løsning, men at den nye ordningen i sum er god.

– Vi forstår at det er en ulempe for trafikantene at de ikke kan få kvittering der og da, men vi har akseptert den svakheten da ordningen har andre fordeler. Blant annet er det lettere å få et nytt kort, hvis det gamle blir borte. Siden saldoen ikke er knyttet til selve kortet, blir ikke pengene borte, slik man risikerte før.