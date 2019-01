Andreas (25) kjørte inn i snøras i Lofoten: – Kunne gått mye verre

Fredag kjørte Andreas Nyhagen Vikan og familien til Svolvær for å feire farens 50-årsdag. Etter festlighetene var over på søndag, skulle familien hjem til Bodø.

Det viste seg å bli en større utfordring enn først antatt.

– Det var veldig kort sikt enkelte steder. Vi hadde lav hastighet, men like før vi skulle ned en bakke, kom det et skikkelig snøras rett på oss. Der stod vi helt bom fast.

Søndag var virkelig ikke dagen for å ferdes på bilveiene i Lofoten. Et rødt farevarsel om snøskredfare og to meter snø på enkelte veier gjorde hjemturen til Vikan-familien til et lite mareritt.

Mandag er det like ille, om ikke verre. Moskenes og Flakstad er uten veiforbindelse østover på grunn av rasfare. Også tre fylkesveger i Lofoten er stengt.

Her står familiens bil bom fast etter snøraset på E10, søndag. Foto: Andreas Nyhagen Vikan

Hentet av brøytebil

Familien var delt opp på to biler og til tross for firehjulstrekk var det helt umulig å komme seg løs fra de store snømassene.

– Vi prøvde å få bilen løs, men den hang på understellet. Selv om vi hadde firehjulstrekk var det helt nytteløst. Vi stod der i rundt en halvtime, og ble egentlig ganske redd.

Andreas og familien ble etter hvert bekymret for at de ikke skulle komme seg noen vei, men til unnsetning kom det en stor brøytebil.

– Det var veldig lite biler på veiene og vi så ganske mørkt på det en stund, men heldigvis kom det en brøytebil som hjalp oss med kjettinger og å komme oss løs. Så brøytet han veien videre.

Slik ser det ut på E10 ved Akkarvika i Moskenes i Lofoten. Foto: Statens vegvesen

– Slitne

Fergen fra Moskenes var heldigvis for familien forsinket på grunn av det veldige uværet. Om de hadde kommet for sent, hadde de måttet innse at den siste fergen ble kansellert.

På spørsmål om familien nå er merket av hendelsen, sier Andreas:

– Ja, jeg vil påstå at de fleste er preget av hele turen. Vi startet klokken 12 fra Svolvær og nådde hjem til Bodø like før klokken 23. Vi er ganske slitne, alle sammen.