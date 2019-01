Enorme snømengder har slått ut veinettet i Lofoten: – Helt ekstremt

– Vi kjenner jo ofte naboene våre, og vet om de som kan trenge litt ekstra hjelp, sier rådmann i Vestvågøy kommune, Kjell Idar Berg.

Lørdag skrev NRK om de kraftige snøbygene som ville føre til rød faregrad på snøskredvarselet. Søndag har værmeldingen slått til og dette har ført til flere farlige situasjoner i Lofoten.

E10 og fylkesvei 815 har begge opplevd snøras i dag, og brøytebilene jobber for fullt for å dekke de tilsynelatende endeløse meldingene om stengte veier.

Det var nok å henge fingene i for vegvesenet, søndag. Foto: Skjermdump: vegvesen.no

Hjemmetjenesten i kommunen har meldt om at de har vansker med å komme seg til sine brukere. Hvis situasjonen forverres vil trolig brannstasjonen på Leknes bli bemannet i natt, i tilfelle det ikke er fremkommelig ved en eventuell utrykning.

– Vi er faktisk der at noen kan ha problemer med å få åpnet ytterdøra si. Fokus på naboer blir derfor svært viktig, påpeker rådmann Berg i en pressemelding.

Rykket ut med traktor

En av de mest kritiske situasjonene i Lofoten skjedde ved Vik i Vestvågøy kommune i ettermiddag. To personer med et to år gammelt barn hadde satt seg fast i snøen på fylkesvei 990.

Etter fire timer begynte kulden å bli merkbar. Da var det godt at Jack Lindgaard var i nærheten med traktoren sin.

Jack Lindgaard stakk ut med traktoren sin for å hjelpe havarerte biler, søndag. Foto: Privat

– Jeg fikk en telefon fra politiet som lurte på om jeg kunne hjelpe noen som hadde satt seg fast og mistet varmen i bilen. Jeg dro utover, men måtte dra løs flere andre biler for å nå dem.

Lindgaard forteller at de tre var nedkjølt, uten at det var helt kritisk. Han tok dem med hjem slik at de kunne få varme seg. Bonden sier at snøbygene de har opplevd i dag ikke er vanlig kost.

– Det er alt ifra 70 cm til to meter enkelte plasser. Det er for mye for vanlige personbiler. Det er nok mange tiår siden vi hadde så mye snø her oppe. Jeg vil anbefale alle som bor her å holde seg inne i dag, og i hvert fall ikke ta ut bilen.

Begynner å roe seg

Vakthavende meteorolog Signe alvarstein forteller til Lofotposten at snøværet har vært voldsomt, men at det nå begynner å gi seg.

– Det er svært sjelden at vi opplever et så heftig snøvær. Nå ser det ut til at det aller verste er over. Bygeværet er nå på tur mot Nord-Salten, men fortsatt vil det bli noen byger utover kvelden med stiv kuling fra sørvest.

Et lite hus har blitt totalt nedsnødd i en hage utenfor Leknes i Lofoten. Foto: Berit Fredriksen

Arne Sætermo er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, og sier at folk må belage seg på at flere veier holdes stengt den nærmeste tiden.

– Veien ut til Henningsvær, fylkesvei 816, blir ikke åpnet i dag. Først og fremst må vi prioritere hovedveien, E10. Der har det vært både snøras og trafikkulykker i dag.

– Hvordan har det vært i Lofoten i dag?

– Det har vært helt ekstremt rundt Vestvågøy og Flakstad, spesielt. Med så mye snø og mye vind, så blir det ganske så fort ille. Folk må bare være tålmodig og vente på brøytebilene.