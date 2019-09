– Vi har kommet i en sterkt beklagelig situasjon, sier ordfører Sisilja Viksund (H).

Dette sier hun etter at valgstyret og tellekorps møtte opp for å telle alle stemmene til kommunestyrevalget på nytt.

Opptellingen viser at det finnes flere avvik. Det mest alvorlige er at det er mottatt flere stemmesedler enn det er registrert kryss i manntallet.

Iverksatt etter avvik i fylket

Etter at det ble oppdaget uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland, vedtok valgstyret i Evenes å telle opp kommunestyrestemmene på nytt.

Dette for å rydde unna enhver form for tvil om det kommunale valget i Evenes.

Det var Evenes Tverrpolitiske Liste (TVP) som vant valget i Evenes.

– Denne kontrolltellingen viste avvik, og sammen med fylkesvalgstyrets merknad gjorde dette at valgstyret i Evenes besluttet at vi skulle foreta ny full telling av kommunevalgstemmene i Evenes, sier ordfører Viksund.

Det var under denne opptellingen at avvikene ble klare. Valgstyret har nå søkt råd hos valgdirektoratet, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Dette er rett og slett veldig sterkt beklagelig. Det er en situasjon som ingen ønsker, og jeg ser svært alvorlig på dette, sier ordføreren.

Kommunestyret i Evenes Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. TVP AP H SP PARTI ENDRING TVP Evenes Tverrpolitiske Liste 5 5 mandater +5 Endring på +5 mandater AP Arbeiderpartiet 5 5 mandater +1 Endring på +1 mandater H Høyre 4 4 mandater −3 Endring på −3 mandater SP Senterpartiet 3 3 mandater 0 Endring på 0 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 0 0 mandater −1 Endring på −1 mandater FRP Fremskrittspartiet 0 0 mandater −1 Endring på −1 mandater

Sitter ikke på alle svar

Etter råd fra departementet vil tellingen bli fullført og rettede stemmer vil bli registrert i morgen, torsdag. Dette for å få klart en ny fordeling.

Ordføreren sier at selv om de ikke enda har full oversikt, syns de det var viktig å gi ut informasjon på et tidlig tidspunkt.

– Vi sitter ikke på alle svar enda, men vi syns at det var riktig å informere om dette og understreke at det er et arbeid igang.

– Er det mulig at det blir et omvalg i Evenes?

– Jeg tør ikke svare noe på det. Vi har vært i samråd med både Valgdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi kommer til å ha mye kontakt med dem i arbeidet som ligger foran oss nå.