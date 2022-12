Den siste uken strømprisene i Norge nådd nye høyder.

Snittprisen for Sør- og Midt-Norge har de siste dagene vært over 4,50 kroner kWh, og timesprisene har variert fra 2,80 kroner til 7 kroner.

Og selv i Nord-Norge har prisene nådd rekordnivåer.

Mandag denne uken måtte nordlendingene betale 3,22 kroner i snitt, og en makspris på 5,33 kroner.

Og samtidig som strømkunder i store deler av Norge kan se langt etter å tegne fastprisavtaler, er dette mulig i Nord-Norge.

Blant annet tilbyr Helgeland Kraft treårsavtaler på 69,5 øre kWh.

Men konserndirektør Arild Markussen i strømselskapet advarer kundene sine om å hoppe på tilbudet.

– Det stemmer at jeg ikke anbefaler inngåelse av fastprisavtale på rundt 70 øre for kunder i Nord-Norge, sier han.

Arild Markussen er konserndirektør for strøm i Helgeland Kraft.

Spår en svindyr vinter

Årsaken til den litt oppsiktsvekkende uttalelsen er at Markussen ikke tror snittprisen de neste tre årene i nord vil overstige 70 øre.

– Derfor syns jeg ikke det er et godt tilbud.

– Men hadde vi hatt tilsvarende tilbud for kunder i Sør-Norge, så ville jeg anbefalt det, sier Markussen.

Han vil derimot ikke spekulere i hvor lav prisen måtte vært for at han selv skulle tegnet en fastprisavtale.

– Det blir opp til hver enkelt hva man tåler økonomisk, og hvor stor risiko man kan ta. Det blir dyrt i desember, og det kan bli dyrt de første månedene i neste år.

Kulden får skylden

Torsdag skal prisen i hele Norge ned noen øre, men fortsatt ligge på samme nivå som tidligere denne uken.

Altså opp mot 4 kroner i Sør- og Vest-Norge, 2,38 kroner i Midt-Norge og 1,35 kroner lengst nord i landet per kWh.

Hovedårsaken til strømprisene i Nord-Norge er kuldeperioden vi er inne i.

– Bare her i Mosjøen, hvor jeg bor, har det vært godt over 20 kuldegrader de siste dagene. I tillegg har vært lite nedbør de siste månedene som gjør at produsentene holder igjen på vannet.

Markussen sier også at overføringskapasiteten til Nord-Sverige og Midt-Norge nå går for full maskin sammenlignet med tidligere i sommer.

– Da var det en god del vedlikehold som reduserte kapasiteten. Nå er vi oppe og går på det som er, og da hekter vi i nord oss på prisene som er i Nord-Sverige og i Trøndelag.

Utsolgt for fastpris

Lenger nord i fylket holder Polar Kraft til.

Også her kan man tegne fastprisavtale – så lenge du bor i nord – til 68,90 øre/kWh for de neste to årene.

Men det blir på eget ansvar, sier administrerende direktør Herold Myrland.

– Konsekvent anbefaler vi aldri å binde prisen. Det er kundens eget valg å treffe den beslutningen. Men vi har alltid hatt det tilbudet, fordi vi mener at kundene bør ha den valgmuligheten.

Administrerende direktør i Polar Kraft, Herold Myrland, sier at pågangen etter fastprisavtaler har vært stor den siste tiden. Foto: Polarkraft

Tidligere har selskapet hatt treårsavtaler til salgs for 54,9 øre kWh. Og da strømprisene skjøt i været i forrige uke, ble også fastprisavtalene revet bort.

– Det ble en sånn massiv pågang at vi mandag morgen måtte stenge salget av treårs fastpris fordi vi var utsolgt.

– For min del er det en tydelig indikasjon på at dette er noe kundene ønsker seg.

Han har selv valgt å ha fastprisavtale i sin egen husstand.

– Og det har jeg hatt i mange år. Jeg liker å ha forutsigbarheten.

Kraftoverskuddet spises opp

Men intet tre vokser inn i himmelen – selv ikke i Nord-Norge.

Fra 2026 mener man at overskuddet av kraft vil være spist opp, dersom alle planlagte industriprosjekter blir en realitet.

– Da sier analysene at vi vil ha priser tilsvarende snittet i de nordiske landene, sier Markussen.

Men en fastprisavtale så langt frem i tid, må selv nordlendingene se langt etter.