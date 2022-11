– Nå får vi en god påminnelse om at vi er koblet opp mot en verden rundt oss.

Det sier forvaltningssjef Johnny Horsdal i Salten kraftsamband (SKS).

Ikke siden kraftkrisen i 2010 har prisene i Midt-Norge og Nord-Norge vært så høy som i dag.

Det skriver bransjenettstedet Europower.

I landets nordligste prisområde (NO4) steg prisen tirsdag med 341 prosent sammenlignet med mandag, til en snittpris på 212 øre kWh.

Johnny Horsdal er forvaltningssjef i Salten kraftsamband (SKS). Foto: benjamin fredriksen / nrk

Onsdag stiger snittprisen ytterligere til 244 øre kWh.

Mangel på vind

– Årsaken er at temperaturen har gått ned, forbruket har økt og vinden har sluttet å blåse. Vi har noen skikkelige høytrykk som blir liggende i flere uker fremover, sier Horsdal.

Maksprisen tirsdag ettermiddag mellom klokken 17 og 18 vil bli over 5 kroner i hele landet. Den vil også vedvare onsdag, viser tall fra NordPool.

Nå tror Horsdal at strømrealiteten i sør også vil innhente nordlendingene – i hvert fall i en periode.

– Det blir ganske kostbare uker fremover, sier Horsdal.

Men når vinden igjen blåser opp, vil prisen igjen gå tilbake til et mer normalt nivå.

Vindturbiner over hele Europa har i stor grad stått bom stille som følge av mangel på vind den siste tiden. Foto: Vegard Woll / NRK

– Når lavtrykkene kommer, med mye vind og nedbør, vil vi komme ned på gamle nivåer. Men det blir spennende å se om prisen blir 20 øre igjen, eller om vi skal opp mot 50 øre.

Det er ikke bare i Nord-Norge og Nord-Sverige at vinden har uteblitt. Det har den gjort i mesteparten av Europa.

Det betyr at man i større grad må lene seg på gasskraft for å produsere strømmen.

Også i prisområdene i Sør-Norge stiger prisen mer enda flere øre onsdag. I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir snittprisen 3,64 kroner per kilowattime (kWh).

Fra mandag til tirsdag steg prisene 86 prosent i de tre sørligste prisområdene i Norge.

Dyr gasskraft

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight sier prisene i Norge er diktert av strømsituasjonen i Europa.

Han peker på særlig tre faktorer som driver prisen opp gjennom denne uken:

Ugunstig vær, sett fra forbrukernes side

Tilgang på gass

Atomreaktore r som er ute av drift

– Det er dyr gasskraft som må dekke opp for vindkraften som nesten har stoppet opp på kontinentet denne uken, sier han.

Kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– I tillegg faller temperaturen både i de nordiske land og på kontinentet dag for dag, som igjen har fører til at forbruket går gradvis opp over nesten hele Europa, sier Botnen.

Reaktor-trøbbel

I tillegg er produksjonen av kjernekraft redusert i flere land.

– I Frankrike har man en anstrengt kraftbalanse med lite kjernekraft tilgjengelig.

Mange av reaktorene som normalt sett skulle vært i drift, er ikke tilgjengelig på denne siden av nyttår.

– Da må de importere maksimalt fra sine naboland, som også påvirker andre land på kontinentet, også de land Norge er koblet mot.

Også i Sverige er det problemer.

– Reaktoren Ringhals 4 like sør for Göteborg er ute av drift til i desember og januar. Og en feil på reaktoren Oskarhamn 3 gjør at den skal falle ut om en ukes tid.

– Det fører til en veldig stram situasjon i Sør-Sverige. I Sverige har man også svært lav vindkraftproduksjon denne uken, samtidig som været blir kaldere og forbruket stiger.