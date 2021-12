Vil ha krigsmonument over «Slaget om Narvik» – midt i Oslo

I to skjebnesvangre måneder i 1940 gjorde nordmenn, briter, polakker og franskmenn og allierte motstand mot den tyske invasjonsmakten.

De kriget dag og natt i to måneder uten avløsing. De bodde i snøhuler, sultet, frøs og med klær og skotøy i full oppløsning.

35.000 soldater deltok i de voldsomme krigshandlingene rundt Narvik startet 9. april 1940 og varte fram til 8. juni.

28. mai 1940 greide de å kjeppjage tyskerne ut av Narvik. Hitler hadde gått på sitt første nederlag.

Nesten 9.000 liv gikk tapt. Av disse 2.450 soldater og nesten 6.000 sjømenn på de 64 skipene som ble senket.

Ingen andre steder i Norge var i nærheten av slike krigshandlinger som i Narvik. Slaget ble også et symbol på alliert motstand mot Nazi-Tyskland. Den amerikanske presidenten Roosevelt sa «Look to Norway», og bare i Frankrike er det 35 plasser som er døpt Narvik.

Både i England, Frankrike og Polen er gater og steder oppkalt etter Narvik. Her fra Place de Narvik i Paris. Foto: Wikimedia Commons

Men i Norge ble kamphandlingene i nord fortiet og glemt:

Men det har endret seg de senere årene. Og på nyåret har storfilmen «Kampen om Narvik» premiere.

Tar initiativ til nytt krigsmonument

Det mener Bård Ludvig Thorheim (H), som er stortingspolitiker for Nordland, er en glimrende anledning til å løfte fram denne viktige hendelsen i norsk historie.

Og den beste måten å øke den nasjonale bevisstheten på er å oppføre et monument eller minnesmerke i Oslo.

Denne uka har han bedt forsvarsminister Odd-Roger Enoksen ta initiativ til at det bygges et monument i hovedstaden.

– Vi ser for oss et sentralt plassert monument i Norges hovedstad. Det er beskrivende at Paris har Place de Narvik, mens det ikke finnes noe minnesmerke om det viktigste militære slaget på norsk jord under andre verdenskrig i vår egen hovedstad, sier Thorheim.

Det er ikke bare betydningen av kamphandlingene som gjør at Thorheim mener det bør oppføres et minnesmerke.

Han mener også det ligger mye tung symbolikk i at allierte land kjempet sammen i Narvik.

– Kamphandlingene i Narvik var første gang norske og allierte styrker påførte Hitler-Tyskland et militært nederlag under 2. verdenskrig. Dette er fullstendig underkommunisert i Norge, sier Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim. Foto: Petter Strøm / NRK

– Et slikt monument vil kunne vise verdien av allianser i sikkerhetspolitikken mellom demokratiske land.

Han tror initiativet er et realistisk scenario.

– Jeg har store forhåpninger om å få det til. Nylig var statsminister Jonas Gahr Støre på Lindmo, og snakket om viktigheten av kampene i Narvik. Vi har en forsvarsminister fra Nordland, som er godt kjent med historien, sier Thorheim.

Og legger til:

– Dette er noe vi som nasjon bør ta oss råd til. I tillegg tror jeg mange gode krefter ønsker å bidra dersom det kommer et initiativ fra norske myndigheter.

Historiker: – En god ide

Eystein Markusson er direktør ved Narviksenteret, som driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt.

– Det er viktig at kamphandlingene i Narvik blir holdt i nasjonens minne også, sier Eystein Markusson, direktør ved Narviksenteret. Foto: Kalle Punsvik

Han synes det er en god ide å reise et monument over kamphandlingene i Narvik.

– Kampen om Narvik er blant de viktigste hendelsene i norsk historie. Den er et symbol på den norske viljen til å stå imot, mener Markusson.

Han ser ikke nødvendigvis for seg et fysisk minnesmerke.

– Et monument kan være så mangt. Det kan for eksempel være en minnelund eller en park. Et sted både for å minnes, men også et sted for ettertanke og kontemplasjon.

Hvorfor tror du et slikt minnesmerke ikke har kommet før?

– Jeg er usikker på om vi har en tradisjon i Norge for å reise minnesmerker i hovedstaden over hendelser som har skjedd andre steder i landet. Er det et minnesmerke i Oslo over nedbrenningen av Finnmark? Jeg tror den norske tradisjonen er mer at man reiser minnesmerkene der hendelsen har funnet sted, sier Markusson.

Forsvarsministeren har foreløpig ikke svart på Bård Ludvig Thorheims spørsmål på Stortinget. NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet. Her svarer spesialrådgiver Birgitte Syvertsen Frisch at statsråden vil svare Stortinget før han svarer media.