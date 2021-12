– Det er forferdelig å gjøre dette, sier Aage Aaberge, produsent hos Nordisk Film.

Han tar en pause fra krisemøtet i produksjonsselskapet Nordisk Film. De vil trolig utsette premieren på Narvik, hvis regjeringen ikke kommer med en støtteordning i ellevte time.

FILMPLAKAT PÅ VENT: Filmplakatene for storfilmen Kampen om Narvik må settes bort igjen. Foto: Nordisk Film

«Kampen om Narvik» handler om slaget om Narvik i 1940. Det var det største på norsk jord. Og det var et slag der Hitler-Tyskland for første gang gikk på et stort tap under andre verdenskrig.

CARL MARTIN EGGESBØ: Spiller en av hovedrollene i filmen om Hitlers første nederlag i andre verdenskrig. Foto: Nordisk Film

Folkene bak storfilmen jobbet i sju år før de kunne gå igang med å lage filmen. Opptakene startet, men ble brått stoppet igjen i 13. mars 2020 på grunn av korona.

– Vi rakk bare å filme i sju dager, så var det stopp, sier Aage Aaberge.

De siste ukene har Nordisk Film, som står bak produksjonen, vært sterkt i tvil om de skulle gå videre med lansering denne julen.

HITLERS FØRSTE NEDERLAG: Konseptbildet viser hvordan filmselskapet så for seg at slaget kunne se ut på kino, før filmingen startet. Foto: Nordisk Film

Filmen har kostet nesten 80 millioner kroner å produsere og er avhengig av store billettinntekter på kino for å gå i pluss.

Og støtteordningen som forrige regjering hadde under siste runde med stramme smittevernregler gjelder ikke lenger.

Da fikk filmselskaper støtte hvis strenge smittevernregler gjorde at man tapte penger på bilettsalget på kino. Sånn er det ikke nå og derfor blir filmen utsatt.

FILMINGEN STOPPET ETTER SJU DAGER: Aage Aaberget på filmsettet før flimingen i Narvik måtte stoppe i mars 2020. Foto: Nordisk Film

– Det er tungt, sier Aage Aaberget.

– Hva vil du at kulturminister Anette Trettebergstuen skal gjøre?

– Jeg er overrasket over at kulturministeren ikke er mer forberedt.

Aaberge fulgte pressekonferansen med regeringen da de innførte enmetersregelen igjen. Og da hørte han at de sa at alle ordninger for kulturliv skal fortsette.

– Da ble jeg lettet, nå går alt videre. Da hadde vi et sikkerhetsnett. Men så var det ikke sånn.

Og dermed blir «Kampen om Narvik», igjen trolig utsatt.

– Vi er overrasket over at regeringen ikke har gjeninnført stimuleringsordningen.

Den skapte et sikkerhetsnett for filmbransjen og andre deler av kulturlivet, sier han.

– Hva skjer videre nå med filmen?

– Vi stopper lanseringen, som nettopp hadde startet. Og får vi ikke et sikkerhetsnett av regjeringen blir filmen utsatt på ubestemt tid.



Kulturdepartementet sier til NRK at de vil komme med en kommentar til dette om noen timer.