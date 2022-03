Dette er superyachten «Ragnar» - en tidligere KGB-agent eier skipet

Sanksjonene mot de rike russiske oligarkene tett på Vladimir Putin strammes.

Tanken er å legge press på den russiske presidenten.

Tidligere denne uken tok Frankrike beslag i yachten til politiker og forretningsmann Igor Setsjin.

Samtidig ligger den russiske superyachten «Ragnar» til kai i Narvik.

Det ombygde forsyningsskipet er laget for røffe forhold, og kan bryte gjennom tykk is. Skipet har egen Instagram-konto og er utstyrt med finesser i alle rom.

Og eieren av yachten har en spesiell bakgrunn.

Dette er superyachten «Ragnar» Foto: Frida Brembo / NRK Ekspandér faktaboks Var opprinnelig et forsyningsskip, som er bygd om til en yacht av det nederlandske verftet Icon.

Skipet er målt til en fart på 14,8 knop på åpent hav.

Eget helikopterdekk.

Soldekket består blant annet av boblebad, en bar og eget grillområde.

Den ene salongen er innredet med dype lenestoler av skinn, bibliotek og peis.

Observasjonssalongen har en stor terrasse og panoramavinduer.

Skipet har flere soverom, alle utstyrt med egne bad.

«Ragnar» har treningsrom og spa.

Og et bredt utvalg av snøskutere, vannskutere og andre motoriserte leketøy.

Den er også utstyrt med flere kraner. En av dem kan løfte over 10 tonn.

Eieren av «Ragnar» tjenestegjorde med Putin

Vladimir Strzhalkovsky har hatt flere roller i regjeringen til Vladimir Putin. Han har vært viseminister for økonomi og ledet en regjeringsavdeling for å fremme turisme i landet.

I 2008 ble han utnevnt til administrerende direktør for gruveselskapet Norilsk Nickel. Fire år senere forlot han det omstridte selskapet. Med seg fikk han en fallskjerm på 562 millioner kroner.

Ifølge The Moscow Times og britiske The Telegraph tjenestegjorde Strzhalkovsky som KGB-agent sammen president Vladimir Putin.

SAMMEN MED PUTIN: Vladimir Strzhalkovsky (nummer 2 fra venstre) har sterke bånd til Vladimir Putin. Her er de to sammen på et bilde fra et besøk hos Norilsk Nickel i 2010. Foto: RIA Novosti / Reuters

Og nå ligger altså yachten hans til kai i Narvik. Samtidig som den store militære øvelsen Cold Response starter i nærheten.

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager tror ikke det er tilfeldig. I forrige uke gikk politiet til aksjon mot yachten, uten å finne noe mistenkelig om bord.

Øystein Røsnes er seksjonsleder for utlending/grense ved Narvik politistasjon. Han forteller at yachten ikke er av interesse for dem.

– Yachten er russisk eid, men det er en britisk kaptein og et ikke russisk crew. Det er ingen russere om bord i båten, sier Røsnes.

Han forteller at det ikke er noen ekstra sikkerhetstiltak rundt yachten selv om posisjon og navnet på eier florerer i sosiale medier.

IKKE OM BORD: Vladimir Strzhalkovsky er ikke om bord på «Ragnar». Foto: GRIGORY DUKOR / Reuters

– Vi har kontrollert fartøyet og vi fant ingen uregelmessigheter. Vi var ferdige med dem da vi gikk i land. Og det var en ren rutinekontroll, sier Røsnes.

Så foreløpig ser det ut til at «Ragnar» får ligge i fred i Narvik. Til tross for at land i Vesten altså begynner å stramme grepet om båtene til rike russere tett på Vladimir Putin.

Regjeringen venter og ser

I sosiale medier er det mange som avslører yachtenes posisjoner. Flere av yachtene har nå slått av sporingssystemet sitt, mens mange land har valgt å stenge anløp for russiske båter.

EU har uttalt at de vil vurdere slike sanksjon for alle medlemslandene.

Regjeringen i Norge har foreløpig ikke konkludert i hva de skal gjøre.

– Sanksjoner er mest effektive når mange land innfører det samme. Vi vedtar ikke egne norske sanksjoner. Derfor er vi i tett kontakt med EU og våre naboland om dette, skriver Yngve Angvik, i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post.

– Vi er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer anløp av russiske fartøy til EU-havner. Det gjøres også tilsvarende vurderinger i Norge.

Aktører innenfor fiskerinæringen frykter at et forbud mot russiske skip i norske havner kan få alvorlige konsekvenser for dem.

– Vi må forvente at restriktive tiltak mot Russland vil kunne få konsekvenser for norsk næringsliv. Men det er for tidlig å spekulere i hvilke konsekvenser det blir, skriver Angvik.

– Situasjonen er under rask utvikling. Regjeringen følger utviklingen og vil holde næringslivet løpende informert.