Her ligger oligarkens yacht til kai idet militærøvelse starter: – Ikke tilfeldig

«Ragnar» er blitt et hett tema i sosiale medier.

Dette er navnet på en russisk yacht som befinner seg i Narvik.

Yachten anløp Narvik havn den 15. februar, og skal ifølge nettstedet marinetraffic ligge til kai til 17. mars.

Grunnen til at «Ragnar» vekker oppmerksomhet, handler selvsagt om den spente europeiske sikkerhetssituasjonen akkurat nå.

Noen hevder det ikke er tilfeldig at en russisk yacht har ankret opp i nærheten av en stor Nato-øvelse. Andre hevder den har kuttet kabler på sin ferd til Narvik havn.

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager tror det ikke er tilfeldig at båten befinner seg der den gjør idet militærøvelsen starter. En øvelse Russland formelt har takket nei til å være til stede under.

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager tror ikke det er tilfeldig at yachten ligger til kai i Narvik over flere uker. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er ikke spesielt overraskende. Dette er noe russerne har gjort i årevis når det har vært store, allierte øvelser i Nord-Norge, sier Kaldager.

– Da kommer de ofte inn, tidligere med fiskebåter og mer avanserte fartøy. Det er jo litt spesielt at dette er en god venn av Putin som kommer her, og som har vært tidligere KGB-offiser, forklarer han overfor NRK.

Han tror ikke det er tilfeldig at yachten ligger til kai i Narvik over flere uker.

– Det foregår hele tiden en slags kald krig mellom landene. En etterretningskrig for å skaffe informasjon og opplysninger. Og jeg tror ikke norske myndigheter ville gått ut med informasjon hvis de fant noe om bord. Da har de muligheten til å monitorere yachten.

I samme havn lå også lasteskipet til US Navy, Cape Race Norfolk VA. Lasteskipet er torsdag på tur til Harstad.

En av Russlands rikeste

Yachten «Ragnar» er eid av Vladimir Strzhalkovsky. Han er en av Russlands rikeste og skal være en nær venn av president Vladimir Putin.

Tollvesen, politi og kystvakt har hatt en løpende aksjon mot den russiske yachten, som nå er avsluttet.

De sier til NRK at de ikke kan gå ut med om det er gjort beslag fordi yachten er kjent for offentligheten. De presiserer også at aksjonen var en vanlig kontroll og ikke fordi den eies av en russisk oligark.

NRK skrev om oligarken tilbake i 2012, da han fikk utbetalt en gullfallskjerm på 562 millioner kroner for å forlate et russisk gruveselskap, som ligger bare 7 kilometer fra den norske grensen.

Det etter at han hadde takket nei til norske myndigheters tilbud om 300 millioner kroner for å kutte i utslippene.

Skjermdump av plassering av den russiske yachten. Foto: Skjermdump

Beslagla luksusyacht

I president Joe Bidens tale om rikets tilstand til det amerikanske folk natt til onsdag norsk tid, utropte han en egen arbeidsgruppe som skal gå etter russiske oligarker.

Presidenten sa videre at de i samarbeid med europeiske allierte vil finne og ta beslag i oligarkenes yachter, luksusleiligheter og privatfly.

Mandag innførte EU sanksjoner som også inkluderer russiske oligarker.

Noe som førte til at blant annet eier av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovitsj, ønsker å selge klubben.

Skjermdump av Twitterpost der noen har funnet yachten til eier av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovich. Foto: skjermdump

Tyske myndigheter skal ha beslaglagt en luksusyacht til den russiske milliardæren og oligarken Alisher Usmanov, ifølge Forbes.

Yachten har en verdi på 600 millioner dollar og er en av verdens største.

Luksusyachten ble beslaglagt i Hamburg, der den har vært på et verft for ombygging.

Legger ut bilder

Også vanlige folk i sosiale medier verden over hjelper nå til med å sanksjonere oligarkene.

Folk legger ut bilder og kart over hvor yachter er å finne.

TheTimes skriver at det nå er vanskelig for russiske oligarker å finne vennlige havner å anløpe, og at flere har valgt å slå av trackingsystemet AIS.

Storbritannia på sin side har stengt alle havner for russiske båter.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), sier til NRK at Norge avventer med å stenge norske havner for russiske båter til EU eventuelt innfører sanksjoner.

Bjørnar Skjæran er fiskeri- og havminister for Arbeiderpartiet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Norge har samarbeidet på et fiskerifaglig nivå med Russland i snart 50 år, gjennom skiftende politiske klima. Selv om vi står i en vanskelig situasjon nå så deler vi fortsatt fiskebestandene i Barentshavet med Russland og vi får ikke en forsvarlig forvaltning uten et samarbeid, sier Skjæran.

– Norge er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner, og det gjøres også tilsvarende vurderinger i Norge. Vi vil se på disse vurderingene i sammenheng med fiskerisamarbeidet.

Bør vurdere ta beslag

Kaldager mener at man bør vurdere å ta beslag i oligarkenes yachter også i Norge.

Han sier at tyskerne har nok tatt beslag fordi at eieren har investeringer eller gjeld i Tyskland. Da ligger det i EUs sanksjoner at eiendeler kan beslaglegges.

– Man må ha en slags juridisk begrunnelse for å gjøre det, og det vet jeg ikke om Norge har i forhold til akkurat denne yachten her. Men kanskje bør Norge også gjøre det, og det er sikkert folk som vurderer akkurat det.

Det er ei stor oppslutning blant vanlige folk i sosiale medier verden over, for å gjøre det vanskelig for oligarker. Den tidligere etterretningssjefen mener at det slettes ikke er en dum idé.

– Folk er forbanna for det som skjer, dette er en måte å ta igjen på når man ikke ha andre midler å bruke. Det er ikke så dumt det. De er ufyselig rike disse oligarkene. De er noen tyver som har beriket seg på folket i Russland, sier Kaldager.