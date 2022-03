TV 2s Fredrik Græsvik er vant til å få hatmeldinger og krass kritikk på Twitter.

Han har dekket store konflikter og betente tema. Hendelser som konflikten i Midtøsten i 2014 og det politiske dramaet i forbindelse med Donald Trumps' tid i Det hvite hus.

Det har fått det til å koke de fleste gangene Græsvik har uttalt seg på Twitter.

Men den siste uka har noe endret seg.

Græsvik har uttalt seg om krigen i Ukraina ved flere anledninger. Men hatmeldingene har i stor grad uteblitt.

UTFORDRING: – Problemet med «boter» er at det er vanskelig å svare dem. Men dersom de sår tvil om at jeg snakker sant, er det jo mange som leser det også, Fredrik Græsvik i TV 2. Foto: Nils Christian Holst Sollie / TV 2

– Det kan skyldes to ting. Det ene er at det er ekstremt få mennesker som støtter invasjonen av Ukraina. Den andre grunnen kan være at de fleste av disse hatmeldingene kommer fra såkalte «boter», sier Græsvik.

En «bot» er en datamaskin som er programmert til å kommentere innlegg på sosiale medier om spesielle tema.

– Dette er en videreføring av en klassisk form for propaganda, sier Torill Mortensen.

MORSOMT: Torill Mortensen ved Nord Universitet sier at det har vært en mistanke om at Russland har stått bak mye av den hatpregede propagandaen på nett de siste årene, uten at det har vært mulig å bevise. At mye av dette forsvinner når Russland begrenser tilgangen til Twitter og Facebook kan indikere at teorien stemmer, mener Mortensen. Foto: IT Universitetet i København

Hun er førsteamanuensis i kommunikasjon ved Nord Universitet.

– Datamaskinene er programmert til å stille spørsmål ved troverdigheten til dem som skriver. De kan skrive ting som «hvorfor gjør du ikke skikkelig research?». Kanskje legger de med noen lenker også. Slike kommentarer kan så tvil rundt hva som er riktig,

Men nå ser det altså ut til at «botene» har tatt ferie. Det kan skyldes et grep fra russiske myndigheter.

– Russland vil blokkere informasjon om krigen

I forrige uke valgte Russland å begrense tilgangen til flere sosiale medier. Deriblant Twitter og Facebook.

NetBlocks er et selskap som overvåker aktivitet på internett. De bekrefter dette.

– Russlands begrensninger av Twitter hindrer den frie informasjonsflyten betraktelig i en tid der samfunnet har behov for å holde seg oppdatert, sier direktør i NetBlocks, Alp Tucker, til BBC.

Torill Mortensen ved Nord Universitet er enig.

– Myndighetene prøver å styre tilgangen til nyheter som ikke er statsstyrte, sier hun.

I kveld gikk Russland hakket videre, og forbyr Facebook i landet, melder AFP fredag kveld.

Russiske myndigheter mener at tilgangen til russiske medier på plattformen er begrenset, og at de derfor stenger av tilgangen, ifølge Reuters.

Men begrensningene kan vise seg å ha blokkert «botene».

«Botene» har tatt ferie

Den engelske avisen The Guardian har også oppdaget dette. Fredag publiserte de en artikkel om det de kaller «bot-ferie».

De skriver om flere Twitter-brukere som har merket en sterk nedgang i kritiske kommentarer og trolling etter at Russland valgte å begrense tilgangen til plattformen.

– At det er blitt betydelig mindre bot-aktivitet er veldig fint for debatten. Det er jo ingen som egentlig trenger å argumentere for å invadere Ukraina, sier Fredrik Græsvik.

Men Torill Mortensen er usikker på hvor lenge vi vil se denne effekten.

– Det tar neppe lang tid å flytte datamaskinene. Eller så er det jo mulig å bruke en såkalt VPN-nøkkel, som vil gi deg tilgang til Twitter og Facebook igjen.

I tillegg har smarte hoder funnet en annen måte å spre informasjon om krigen på: