– Fullstendig uaktuelt med oljekompromiss i Lofoten

Arbeiderpartiet nærmer seg et kompromiss om oljeaktivitet i nord som innebærer vern av Vestfjordbassenget og havområdene rundt Lofot-øyene, erfarer både NRK og Avisa Nordland fredag.

Spørsmålet om konsekvensutredning av de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal være i ferd med å sprenge Arbeiderpartiet og LO innenfra.

Motstanden øker, og striden har også her nær delt partiet i to: Både Aps fylkeslag i Troms og Finnmark, AUF og alle kommunene i Lofoten vil at oljen skal bli liggende, mens sterke krefter både i partiet og LO vil konsekvensutrede.

Sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet skal mandag håndtere denne utfordringen, og på landsmøtet i slutten av april må Ap ta den endelige avgjørelsen.

Oljekompromisset som diskuteres bak lukkede dører går ut på at de mest sårbare og omstridte områdene i LoVeSe-pakken – Vestfjordbassenget og havområdene rundt Lofot-øyene, skal erklæres som petroleumsfrie soner. Det betyr at dette definerte området tas ut av LoVeSe-pakken.

– En snikåpning

Lofoten og Vesterålen er indrefileten i norsk natur og et av de mest unike områdene i verden, sier Nina Jensen, her sammen med Kjell Gunnar Solberg på MS Svolvær. Foto: WWF-Norge/Fredrik Myhre

En samlet miljøbevegelse jobber intenst for et varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. WWF-topp Nina Jensen som tidligere har sagt at hun er villig til å lenke seg fast dersom det blir stortingsflertall for oljevirksomhet, blir provosert når hun hører at Ap – for å blidgjøre LO – vil åpne deler av havområdene.

– Dette vil være en snikåpning av Lofoten og Vesterålen. Det finnes 90 fagrapporter som har utredet verdiene og konsekvensene av petroleumsvirksomhet, og den krystallklare konklusjonen er et rungende nei, sier Jensen.

Vil lenke seg fast

Hun gjentar gjerne at varig vern av Lofoten og Vesterålen er en sak verdt å lenke seg fast for.

– Jeg er ikke en tradisjonell aktivist som lenker meg fast, men dersom oljeboring i Lofoten skulle nærme seg å bli en realitet, kommer vi til å se en fight vi aldri har sett tidligere, sier hun.

De fleste konsekvensutredninger fører til oljeboring, så et ja til konsekvensutredning er å si ja til oljeboring, mener hun.

– Det som forbauser meg mest er at man i det hele tatt diskuterer dette midt i en omstillingstid. Samtidig var 2016 et rekordår både for turisme og sjømat, to næringer som genererer milliarder av kroner. I tillegg er det kjent sak at dersom vi skal nå klimamålene må 80 prosent av nye olje- og gassforekomster forbli ubrukt på ubestemt tid.

Uansett hva Arbeiderpartiet kommer fram til og selv om det skulle bli politisk flertall for konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen etter valget, tror ikke Jensen det blir en realitet.

– Enhver samarbeidskonstellasjon etter valget vil inneholde mindre miljøpartier. Samtidig ser vi en økende motstand innad i Høyre og Arbeiderpartiet. Det er stor motstand i befolkningen og samtlige kommuner i Lofoten sier nei til konsekvensutredning.

– Skuffende av Ap

DEMONSTRERTE: Natur og Ungdom i Vågan viste hva de mente før kommunestyret samlet seg på rådhuset i Svolvær før jul. Foto: Privat

Ingrid Skjoldvær som er leder i Natur og Ungdom er skuffet over at Arbeiderpartiet diskuterer et kompromiss for å skape ro i rekkene.

– Ap-leder Jonas Gahr Støre driver splitt og hersk. Dette er et grep for å stanse debatten i LO om konsekvensutredning. Jeg er spent på hva som skjer når LO-kongressen skal avgjøre saken i mai.

Samtidig er Skjoldvær fornøyd med at en miljøsak nå står høyt på dagsorden.

– Miljøbevegelsen har vunnet denne saken i fem omganger, og jeg er trygg på nok en seier også i neste stortingsperiode, sier hun til NRK.

Under hardt press

NRK har i kveld vært i kontakt med fylkesleder Bjørnar Skjæran i Nordland Ap, som også sitter i programakomiteen i Arbeiderpartiet. Han har ingen kommentar til utspillet fra miljøbevegelsen.

På en konferanse i Oslo onsdag utelukket ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre et kompromiss om Lofoten-olje som innebærer konsekvensutredning av bare deler av de omstridte havområdene.

– Vi skal finne en balanse, det har vi klart før, sa han, og ville ikke forskuttere hva partiet vil gå inn for under landsmøtet i april.