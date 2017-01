Ja eller nei til oljeboring i nord.

Spørsmålet har seilet opp som en av de mest betente sakene i valgåret 2017. For Arbeiderpartiet (Ap) har det betydd splittelse i grasroten. Men i dag ble sentralstyret enige om et nytt forslag i partiprogrammet: å verne mer.

Før man går på autopilot her, særlig de som er helt for og eller helt mot: ta en titt på forslaget Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Før stod det at «Arbeiderpartiet er for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland 6 og i feltene Nordland 7 og Troms 2».

Nå har Ap skiftet politikk. To av tre områder skal ikke lenger konsekvensutredes.

Nordland 7 (Vesterålen og deler av Lofoten) vernes, og Troms 2 (Senja) avventes og blir derfor ikke konsekvensutredet før tidligst 2021.

Ny Ap-politikk om olje og gass Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) vil verne områder og etablere petroleumsfrie soner i deler av Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet vil ... innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. Et beltet på fem mil utenfor Lofoten skal det ikke være olje- og gass aktivitet. Sørlige delen av Lofoten skal bli nasjonalpar konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Utredningen skal avklare hvilke deler som kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. avvente med områdene Nordland 7 og Troms 2. Områdene vil først kunne bli konsekvensutredet fra 2021, etter neste stortingsperiode.

Dermed er det kun Nordland 6 som fortsatt skal konsekvensutredes, ifølge Aps programkomite. Det omfatter sydspissen av Lofoten.

Av oljenæringen regnes Nordland 6 som det mest interessante av de tre, fordi de tror halvparten av olje- og gassforekomstene i LoVeSe ligger der.

– Vi har lagt vekt på at dette er et særlig sårbart område, og da må vi ta helt spesielle hensyn, sier Ap-leder, Jonas Gahr Støre til NRK.

Støre: – Dette må Arbeiderpartiet ta på største alvor

Støre sier selv at han ikke gjør dette for klima, men først og fremst for fiskerinæringen.

– På klima har vi helhetlige forpliktelser for all norsk olje- og gassvirksomhet. Her er det miljø, og særlig fiskeriene, som teller tungt. Dette må Arbeiderpartiet ta på største alvor, sier Ap-lederen.

– Hvorfor ikke verne alt?

– Helt siden vi begynte i sør i Nordsjøen har vi basert oss på kunnskap. Det er kunnskapen, sårbarheten, hva som finnens av resurser, økonomi og økologi som avgjør. Fordi det er et særlig sårbart området velger vi å la store deler ligge. Og for første gang innføre petroleumsfrie områder rundt Lofoten, sier han.

Ap-lederens beskjed til grasroten

Da NRK ringte alle fylkeslagene i landets største parti fortalte ti av dem at de har vedtatt ja til konsekvensutredning i nord. Men blant disse varsler flere av fylkeslagene omkamp.

– Er det mulig å forene flere hensyn må man gå for kompromisset. Før man går på autopilot, særlig de som er helt for eller helt imot, bør man sette seg inn i forslaget, sier partilederen.

– Er forslaget noe Nordland, Troms, og Finnmark vil godta?

– De har ulikt syn på dette, og det respekterer jeg. Nordland er for å komme i gang med aktivitet, mens Troms og Finnmark har vært veldig skeptiske, men alle tre vil kjenne seg igjen i dette vedtaket.

Det er Aps landsmøte i april som tar den endelige beslutningen om politikken de vil føre i stortingsperioden 2017–2021. Selv om Nordland seks skal konsekvensutredes må et nytt Ap-landsmøte vedta det Støre kaller «avgjørelsen om å gå fra kunnskap til aktivitet».

– Ja, det blir helt sikkert debatt på landsmøtet, bekrefter Støre.