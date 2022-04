Det virker ikke sånn akkurat nå – det har vært minusgrader over store deler av landet i flere dager – men mars måned var altså veldig varm.

Det kommer fram i månedsoversikten fra Meteorologisk institutt.

I rapporten står det:

«Måneden kan klassifiseres som «ekstremt varm» og «svært varm» for områder av Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, og «svært varm» ellers for store deler av Nord-Norge».

For Østlandet og Agder klassifiseres den som «normal».

Månedstemperaturen for hele landet lå 2,1 grader over normalen. Flere værstasjoner i Nord-Norge hadde avvik på 4–5 grader over normalen.

Foto: Meteorologisk institutt

75 varmerekorder

Totalt ble det satt 75 varmerekorder.

Det ble satt 37 stasjonsrekorder for varmeste gjennomsnittstemperatur i mars måned. Det var særlig mildt i Vestland (7), Møre og Romsdal (8), Trøndelag (9) og Nordland (11).

Bergen hadde en snittemperatur på 6,3 grader i mars, den høyeste målt i en serie som går tilbake til 1957. Også Tafjord i Fjord kommune i Møre og Romsdal fikk ny rekord med 6,2 grader i snittemperatur, den varmeste siden målingene startet i 1931.

38 stasjoner satte rekord for høyeste maksimumstemperatur målt i mars måned. Flertallet av disse var i Trøndelag (5), Møre og Romsdal (5), Nordland (11), Troms og Finnmark (12) og på Svalbard (3).

Helga Therese Tilley Tajet Foto: Meterologisk institutt

– Mars blir en stadig mildere måned i takt med den globale oppvarmingen. Målingene våre går 120 år tilbake i tid, og fire av de varmeste marsmånedene siden 1900 har inntruffet de siste 15 årene, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

Hun sier at rekordene ikke er så overraskende sett i et klimaperspektiv.

– Vi vet at oppvarmingen går raskere desto lenger nord vi kommer. I 2050 forventer vi at temperaturen har gått opp med 1,5 grader i verden, 1,8 grader i Norge og 2,3 grader i Finnmark, sier Tajet.

På Hopen målestasjon på Svalbard 4. mars ble det registrert hele 3,9 grader, det varmeste siden målingene her startet i 1949.

Knusktørt i Sør-Norge

I Sør-Norge var det ikke like unormalt varmt, men har var det til gjengjelde knusktørt.

Her falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt. På Østlandet ble mars 2022 den fjerde tørreste, mens i Agder ble det den syvende tørreste.

– Våren kommer stadig tidligere, særlig sør i landet. Det speiler seg også i denne rekordmåneden. Våren er riktignok den tørreste årstiden, men det er oppsiktsvekkende hvor lite nedbør som kom i Sør-Norge. Mange steder var det snakk om 90 prosent mindre regn enn det som er normalt i mars, sier Tajet.

