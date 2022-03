Verdens kaldeste område har denne uken opplevd uvanlig høye temperaturer.

Den russiske forskningsstasjonen Vostok i Antarktis er regnes som verdens kaldeste sted.

21. juli 1983 ble det på Vostok målt 89,2 minusgrader, det kaldeste noen gang på jorden.

I mars måned er normaltemperaturen på Vostok 53 minusgrader.

Fredag var temperaturen på Vostok minus 17,7 grader. Det høres kanskje ikke varmt ut, men er hele 15 grader varmere enn den tidligere rekorden, skriver NPR.

– Det er ikke så lett å forklare at minus 17 er varmt, men det er det, sier forsker i atmosfære og kryosfære ved Norsk polarinstitutt, Stephen R. Hudson.

Verdens kaldeste sted: Den russiske forskningsstasjonen Vostok i Antarktis. Foto: Todd Sowers/Public Domain

Kaldt over store områder

Vostok ligger i Øst-Antarktis, 1300 kilometer fra Sydpolen. Det er store deler av Øst-Antarktis som nå opplever hetebølgen.

Flere steder har hatt temperaturer opptil 40 grader høyere enn normalt, fra kysten av Adélie Land til langt inne på Antarktisplatået.

På den fransk-italienske forskningsstasjonen Concordia, over 500 kilometer fra Vostok, krøp gradestokken opp til minus 12,2 grader. Normaltemperaturen for mars er 48,7 minusgrader.

– Ville sagt det er umulig

For forskere er det som har skjedd de siste dagene sjokkerende, skriver Washington Post.

– Denne hendelsen er helt uten like og snur opp ned på våre forventninger om klimasystemene i Antarktis, sier Jonathan Wille, en forsker i polar meteorologi ved Université Grenoble Alpes i Frankrike.

Han sier til AFP at dette skjer på et tidspunkt da temperaturene normalt burde vært på vei nedover ettersom det er høst i Antarktis og mørketiden nærmer seg.

– For to dager siden ville vi sagt at dette var umulig, skriver en annen forsker, Stefano Di Battista, på Twitter.

– Kunnskapen om klimaet i Antarktis må skrives på nytt, legger han til.

Kan bli mer snø

Polarforsker Tore Hattermann. Foto: Privat

Antarktis-forsker Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt sier at hvis atmosfæren varmer seg opp, transporteres det mer nedbør.

– Det fører til en økning i hvor mye som snø som faller i Antarktis og kan kompensere til en viss grad for smelting ved kysten på grunn av varmere hav, sier han.

Samtidig er han bekymret fordi det er stadig større variasjoner i vær og temperaturer i Antarktis. På Sydpolen var den forrige vinteren – fra april til september 2021 – den kaldeste som er målt.

– Det blir større tall som går inn og ut. Det blir et mer dynamisk system og de endringene er det vanskelig å si hva det har å si, sier han.

Uklart om det skyldes klimaendringer

Satellittbilde viser den «atmosfæriske elven» som har ført til den ekstreme varmen i Antarktis.

Jonathan Wille sier at de høye temperaturene skyldes en ekstrem atmosfærisk elv. Det samme fenomenet rammet store deler av norskekysten i januar.

– Det er sannsynligvis knyttet til global oppvarming, men enkelthendelser er aldri bevis for klimaendringer, sier Stephen R. Hudson.

Wille sammenligner med hetebølgen i juni 2021 der varmerekorden i Canada ble slått med 4,6 grader.

Forskere har kommet til at selv om man ikke kan bevise at den hetebølgen skyldes klimaendringer, så gjorde den globale oppvarmingen det 150 ganger mer sannsynlig.

– Nå er det rekorder i Antarktis, i fjor sommer var det rekord i Canada. Det er ikke en enkelt hendelse, men summen av forskjellige hendelser som stadig forsterker bevisene for at noe er annerledes enn før, sier Hudson.

– Hver gang man slår rekorder på denne måten, er det bevis for at noe skjer, legger han til.

På Hopen meteorologiske stasjon ble det 15. mars målt høyere marstemperatur enn noen gang før. Foto: Kjersti Holmang / Kjersti Holmang

Begge polområder på en gang

Enda mer oppsiktsvekkende er at samtidig med varmebølgen i Antarktis, er det også langt varmere enn normalt i Arktis.

En oversikt fra Det danske meteorologiske instituttet viser at temperaturen de siste dagene har vært 14 grader over de normale for årstiden. Det gjelder for områdene over 80 grader nord.

På den norske øya Hopen ble det 15. mars målt 3,9 plussgrader. Det er den høyeste temperaturen i mars siden målingene begynte i 1944, skriver klimaforskeren Ketil Isaksen på Twitter.

Ettersom det er sommer i Antarktis når det er vinter i Arktis, og motsatt når det er sommer i Arktis, er det ekstremt uvanlig at begge områder opplever varmebølger samtidig.

– De har motsatte årstider. Man opplever ikke at det smelter samtidig på Nord- og Sørpolen. Det er definitivt en uvanlig hendelse, sier forsker Walt Meier ved USAs nasjonale is og snøsenter til AP.