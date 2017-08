59 færre politistillinger i Nordland: – Klarer ikke å fylle funksjonene

Hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Nordland Geir Nordkil sier at han søndag ikke har de reelle tallene for hvor mange politifolk de har fått, på grunn av at de som før satt i harstad gikk over til Troms politidistrikt i reformen. - Men vi er nå i gang med å orgnaisere hele politidistriktet og ser at vi ikke har nok folk til å fylle alle funksjoner som vi vil ha besatt.

Foto: Sigurd Steinum / NRK