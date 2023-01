– Det er veldig gledeleg. Vi har sakna nærvær av politi i kommunen, så vi er veldig, veldig glade for det, seier fungerande ordførar i Engerdal, Terje Langfloen (Samlingslista).

Fredag vart det kjent at regjeringa opnar ni polititenestestader rundt om i landet med nye politistillingar.

Engerdal i Innlandet er ein av kommunane som får tilbake politistasjonen som vart lagt ned i 2017.

– Det er veldig viktig. Vi har ein kommune som er stor i areal med store avstandar, spreidd busetnad og spreidd turisme. For nærleik og responstid er dette veldig viktig, seier Langfloen.

Opnar på sommaren

Nærpolitireforma, som vart gjennomført av Solberg-regjeringa, reduserte talet på tenestestader i Noreg frå 340 til 217.

Eit av politikontora som vart lagt ned, låg i Stranda på Sunnmøre.

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) har i lang tid peika på behovet for ein politistasjon i Geiranger i sommarsesongen.

– Det er gledeleg og eg er veldig tilfreds med at regjeringa har landa saka. Vi har spelt inn behovet for å styrke politiet sitt nærvær i Geiranger i turistsesongen, og denne gongen har vi fått napp.

– Men er det behov for ein eigen lokal politistasjon i Geiranger?

– Ikkje i eit 12 månaders perspektiv, men på ein alminneleg sommardag i juni har vi mellom 15.000 og 20.000 innom Geiranger. Altså vi er ein middels norsk by utan nokon form for tilpassa beredskap. Vi har styrka brannmannskapet og ein teneste knytt til ambulansetenesta, men politiet sitt nærvær har vore litt tilfeldig. No får vi det permanent, og det er ein fantastisk styrke.

Han håpar og forventar at den gjenopna politistasjonen er på plass til årets turistsesong.

Fungert som beredskapshotell

For hotelldirektør ved Hotel Union Geiranger, Mona Mjelva, var det ei glede å få melding om at Geiranger får politi på sommartid.

– Vi har fungert som beredskapshotell og hatt mange situasjonar som eigenleg har vore politisaker, så dette skal bli veldig bra, seier Mjelva.

– Korleis har de fungert som beredskapshotell?

– Vi har fått spørsmål direkte frå politiet om å hjelpe dei i ulike situasjonar fordi dei ikkje er til stades i augneblinken. Det kan vere alt frå trugande personar, trafikale situasjonar, til folk som har falt i fossen.

BEREDSKAP: Hotell Union i Geiranger har fungert som eit beredskapshotell når politiet ikkje har vore til stades i bygda. Foto: Remi Sagen / NRK

Ho trur politi i turistsesongen er svært viktig for tryggleiken til innbyggarane.

– I ein stor by er det vanleg å ha både politi og lege. I Geiranger har vi lege tre og ein halv time i veka, og politi har ikkje vore på staden, så dette gir ein tryggleik i bygda med så mange situasjonar som kan oppstå, seier Mjelva.

– Viktig

Då politikontoret i Salangen kommune i Troms vart lagt ned i 2017, klaga kommunen på avgjerda men vart ikkje lytta til.

Ordførar i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) er overvelda etter meldinga om at politikontoret i kommunen blir gjenopna.

– Vi er veldig glade i Salangen i dag. Det er viktig for opplevinga av tryggleik og beredskap, og ikkje minst for den reelle beredskapen.

Ho seier at kommunen har hamna heilt i utkanten av beredskap og patruljeverksemd etter 2017.

– Det å ha tilgjengeleg politiressursar som også driv oppsøkande førebyggjande på ettermiddagen og kveldstid er viktig, seier Prestbakmo.

Kommunar som får nye tenestestader i 2023: Ekspandér faktaboks Engerdal (Innlandet politidistrikt).

Hvaler (Øst politidistrikt). Berre sommarsesong.

Meråker (Trøndelag politidistrikt).

Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt).

Salangen (Troms politidistrikt).

Sandefjord (Torp lufthamn i Sør-Øst politidistrikt).

Sigdal (Sør-Øst politidistrikt).

Steigen (Nordland politidistrikt).

Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt). Berre sommarsesong.

Handlar om tryggleik

Å gjenopne fleire politikontor, var eit valløfte frå Senterpartiet i stortingsvalkampen.

– Nærpolitireforma viste akkurat det Senterpartiet var bekymra for. Det har ført til at politiet har vore mindre synleg, mindre til stades og mindre ute blant folk, meiner Margrethe Harr, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Det har vore ein klar målsetting for Senterpartiet, og det står også klart i Hurdalsplattformen at ein ønsker å opprette fleire tenestestader og nå tek regjeringa dei grepa og opprettar ni nye tenestestader rundt om i landet, seier ho.

Stortingsrepresentanten trur dei nye polititenestestadene vil sørge for at responstida går ned.

– Ikkje minst vil det vere meir synleg politi i kvardagen. Det handlar om å bygge tryggleik for folk, det handlar om å bygge tillit til politiet og det handlar om at det skal vere sikra gode samarbeidsrutinar og samarbeid generelt mellom dei ulike beredskapsetatane, seier Harr.

Skuffa

Medan fleire ordførarar jublar over gjenopninga av politikontora, er ordførar i Årdal kommune, Hilmar Høl (Ap), skuffa.

Industrikommunen i Indre Sogn er den einaste i Vestland som har hatt eit sterkt ynskje om å få tilbake politikontoret som før reforma. I dag er kontoret berre ope etter avtale.

– Det er synd. Vi har gjort vårt, men fekk ikkje kontoret denne gongen heller. Då er det berre å ligge på vent om noko anna skulle skje, seier Høl.

Industrikommunen har vel 5000 innbyggjarar, Hydra, Schengen-hamn og kraftinstallasjonar.

– Vi meiner vi er ein såpass stor kommune i Indre Sogn og burde hatt eige politikontor, meiner ordføraren.

I dag har Årdal eit politikontor som er ope etter avtale. I tillegg er det eitt mindre politikontor i Aurland, og eitt større kontor i Lærdal.

– Det er eit veldig smalt tilbod, og det har med at det er alt for få politifolk i Indre Sogn. Det er ei utfordring politiet må ta tak i, seier han.