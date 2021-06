I år som i fjor skal nordmenn på norgesferie. I en undersøkelse utført av Opinion, svarer 81 prosent at de kun vil feriere i Norge i år.

Lofoten er en av regionene friluftsglade mennesker strømmer til. Men mengden teltturister har gjort at kommunene har innført et teltforbud enkelte steder.

I helgen fotograferte NRK likevel en familie som slo opp teltene sine på stien like ved toppen av Reinebringen.

Fjellet ruver 448 meter over havet, og ligger i Moskenes kommune.

Daglig leder i Lofoten Friluftsråd, Peter Andresen, sier saker som dette er blant årsakene til at de har innført forbudet.

– Det er veldig uheldig. Dette kan ødelegge opplevelsen for mange andre. Nettopp derfor har vi innført teltforbudet på Reinebringen og andre steder.

Kan være farlig

Ikke bare forstyrrer man andre i området ved å telte på fjelltoppen. Det kan også være forbundet med fare.

– Kan det være farlig å telte på toppen av Reinebringen?

– Hvis en har dårlig feste til teltpluggene og det kommer et sterkt vindkast, så kan det være en risiko, svarer Andresen.

Reinebringen er en del av flere steder i Lofoten hvor turister frarådes å telte, fordi det kan ødelegge naturopplevelsen for andre.

Disse stedene innfører teltforbud i Lofoten Ekspandér faktaboks 1. mai - 1. oktober: Moskenes kommune: Olenilsøya

Andøya

Vindstad

Tennes og Veines

Bollhaugen

Reinebringen

Sørvågvatnet

Langhaugen

Reine Vågan kommune: Stranda under fjellet

Kalle (del av)

Rørvika (del av) 1. januar - 31. desember: Vestvågøy kommune: Haukland

Andresen opplyste i en tidligere artikkel i NRK at overtredelse av teltforbudet i verste fall vil politianmeldes og kan medføre bot.

Han mener de fleste reisende er innstilt på å følge de reglene som gjelder.

– Intensjonen med forbudet har aldri vært at alle skal få bot. Vi vil bare at folk skal ha det fint på tur i Lofoten. Nå skal vi få opp skilt, og etter sesongen er over skal vi evaluere tiltakene, sier Andresen.

På toppen av Reinebringen, Moskenes kommune Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Ikke tro det gjelder hele Lofoten

Ole Kristian Fjelltun-Larsen er grunneier på Haukland.

Hauklandstranda ligger på Vestvågøy i Lofoten, og ble i år kåret til Europas beste strand av Lonely Planet.

Fjelltun-Larsen sier til NRK at mange turister har misforstått. Ifølge grunneieren tror mange turister at forbudet gjelder i hele Lofoten når de ankommer.

– Forbudet gjelder jo egentlig et område på størrelse med Vigelandsparken, ikke hele regionen Lofoten.

Oppfordrer til bruk av sunt bondevett

Tall fra kommunen viser at Hauklandstranda hadde over 300.000 besøkende i 2019.

Fjelltun-Larsen understreker viktigheten av å sette seg inn i de faktiske reglene som gjelder for området man reiser til.

– Jeg oppfordrer folk til å respektere skiltingen som er på stedet. Står det at det ikke er lov å telte, må ikke folk telte der. Er det ikke skiltet, må folk sette seg inn i allemannsretten.

Grunneieren sier de færreste grunneiere reagerer på telting, så lenge man ikke slår opp camp inni hagen til folk.

– Man må bruke litt sunt bondevett, så kommer man veldig langt.